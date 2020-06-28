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28.06.2020 23:27
Рубрика: Общество

Почему лонгриды стали вдруг популярны

Текст: Елена Новоселова
Удивительные казусы подкидывает интернет не только обычным пользователям, но и профессиональным СМИ. Во времена поголовного увлечения коротким и ярким жанром (в США Twitter c его заметками в 150 знаков является чуть ли не главным источником политических новостей) вдруг очень популярными становятся так называемые лонгриды.

Почему? В своей лекции "Любовь с первой картинки, или Современный дизайн коммуникаций" объяснила менеджер государственных медиапроектов МИА "Россия сегодня" Юлия Атанова. Чтобы привлечь внимание читателя к материалу или повысить посещаемость сайта, не обязательно писать "желтые" или заказные статьи, считает Юлия. Главное - наладить с пользователями грамотную бренд-коммуникацию, а говоря простым языком, выбрать верный тон общения со своей аудиторией. Важно знать и о современных инструментах визуализации. Здесь, по мнению медиаменеджера, важно исключительно все: от плотности и высоты шрифта до мелочей типа, какие кавычки ("елочки" или "верхние") лучше смотрятся и использовать ли букву "ё".

- На дворе эпоха "сонников" или даже "суперсонников", - заинтриговала слушателей своей лекции Юлия. - Вы когда-нибудь видели в метро человека, который открывает журнал на последней странице и делает так: тррр... пролистывает его в режиме мультиков и останавливается только на самом ярком и интересном. Это "суперсонник". Речь идет о скорости потребления информации. И большинство современных людей очень быстро ее потребляют. За это спасибо соцсетям, тому же Twitter с сообщениями в 150 знаков!

Фото: iStock
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И вдруг в эпоху таких скоростей появляются лонгриды, где 10 тысяч знаков.

- Никто не верил, что мир будет читать эти огромные куски, - продолжает эксперт. - Это то же самое, что человек, который привык к коротеньким рассказам, возьмется за "Войну и мир" Толстого. Но длинный формат прижился настолько, что нет ни одного уважающего себя СМИ, где бы не писали лонгриды.

Новый жанр любят и дизайнеры - им есть где развернуться. Однако он требует и максимального профессионализма, умения работать с текстом. У лонгрида специфический вид: фото в "шапке" (в начале статьи) чаще всего абстрактное.

"Очень будет обидно, если, например, портрет человека будет перекрыт текстом заголовка, - делится профессиональными советами Атанова. - Очень короткий и емкий лид (подзаголовок), где нужно ярко рассказать "суперсоннику", имеет ли смысл ему открывать текст.

Особая роль в розыгрыше лонгдрида у иллюстрации по мотивам рассказанной истории. Подобрать ее сложно, ведь она может быть совсем не новостного характера. Например, размышления психолога над детскими проблемами.

- Нам прислали текст о том, как тяжело жить подросткам, которые как перекати-поле отрываются от родителей. Докатиться они могут до очень серьезных проблем, поэтому, как деревьям, нужно беречь их корни. Мало того, что история грустная, так еще и психолог предложила сделать сумрачную черно-белую иллюстрацию. Но это же не фильм про вампиров! В итоге мы решили нарисовать жизнерадостные картинки по типу иллюстраций к Григорию Остеру, которые отражали бы реальные случаи из жизни семьи с ребенком. Текст имел большой успех. Я уверена, что в черно-белой версии его бы не прочитали дальше первого абзаца.

Иногда фотографии, считает эксперт, "могут сделать материал". Но есть важная вещь, о которой нужно помнить начинающим редакторам сайтов или других СМИ. Соблюдать закон, используя чужие фото.

- Один не очень известный журнал взял фотографию у очень известного журнала и опубликовал без спроса и копирайта. Компенсация по суду составила 50 миллионов долларов, - привела Юлия в пример недавний случай, произошедший в США, и заявила, что воровство чужих фотографийсегодня почти невозможно. - Сейчас научились маркировать фото: зашиваются определенные знаки в изображение так, что, как бы вы их ни фотошопили, можно доказать, что снимок скачан с другого ресурса.

Кстати, и в России был интересный прецедент. Шрифтовая студия подала иск компании - производителю чая, который использовал их шрифт на своей упаковке. Компенсация была в несколько миллионов рублей, плюс к этому пришлось изъять всю партию из оборота. "К правам нужно относиться очень внимательно", - резюмировала лектор.

Общество СМИ и соцсети

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