Комитет по экологии и охране окружающей среды Госдумы направил на рассмотрение в профильные ведомства законопроект о переработке просроченной продукции в корма для животных и удобрения. Сейчас она должна быть либо уничтожена, либо утилизирована.

На предприятия торговли приходится до четверти всех потерь продовольствия. И это не только просроченная продукция, но и качественная еда с действующими сроками годности. Фото: Gettyimages

Пищевые отходы - ценный ресурс для изготовления кормов животным и удобрений, что позволяет снизить стоимость новых продуктов. "Однако не всегда такие ресурсы могут быть эффективно использованы, их потери достигают огромных масштабов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть у "РГ").

Ежегодные объемы пищевых отходов компаний, которые входят в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), составляют более 700 тысяч тонн в год. Аналогичный объем отходов при переработке смог бы год снабжать электроэнергией 400 тысяч граждан.

Но предприятиям торговли невыгодно отправлять на утилизацию просрочку - экспертизы требуют финансов и времени. Поэтому чаще такая продукция уезжает на полигоны, где разлагается и "наносит серьезный вред окружающей среде, увеличивая выбросы газа метана в атмосферу, повышая риски возникновения пожаров".

Фермеры, зоопарки и приюты для животных заинтересованы в получении просроченной продукции. А компании, занимающиеся утилизацией, готовы потратиться на экспертизу и переработку этой пищи в корма для животных. Однако действующее законодательство этого делать не позволяет.

Фото: Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Татьяна Карабут

Но пищевые отходы - только часть продовольственных потерь, образующихся по всей производственно-сбытовой цепочке от поля до холодильника. По планам ООН, к 2030 году мировому сообществу предстоит сократить их вдвое.

"Вопросы эффективного управления продовольственными потерями и органическими отходами - неотъемлемая часть продовольственной безопасности страны", - утверждается в исследовании Центра развития потребительского рынка московской школы управления "Сколково".

Ежегодно в мире теряется или выбрасывается треть всех продуктов питания - около 1,3 млрд тонн в год или 7,5 трлн долларов. При этом в России, по данным Росстата, продовольственные потери составляют 0,6%, а по данным экспертов - более 40%.

В год в России образуется около 50 млн тонн отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности

Причин потерь много: человеческий фактор (низкая квалификация сотрудников, плохие условия труда), экономическая выгода (предприятию выгоднее использовать наиболее ценные элементы сырья в производстве) и другие.

Проблему пищевых потерь предлагают решать за счет тех, которые образуются в рознице - нереализованного и некондиционного товара, рассказывает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Между тем, по ее словам, в структуре потерь не последнее место занимает нереализованная еда из общепита, выброшенная просроченная еда, а также потери в полях. По данным ФАО, до 25% потерь продовольствия в странах Европы или Северной Америки приходится на ретейл. В конечном потреблении - в домохозяйствах и гостинично-ресторанном бизнесе - половина.

В развитых странах на еду тратится небольшая часть доходов. Поэтому выбросить пару несвежих фруктов или полбуханки хлеба людям не жалко. Фото: EPA

По словам директора Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгении Серовой, в развитых странах основная часть потерь приходится на этап потребления. Поскольку на еду тратится небольшая часть дохода, выбросить полбуханки хлеба или скисшую бутылку молока не страшно. "Мир выработал схему борьбы с потерями в виде обратной пирамиды, развернутой широким основанием вверх. Сначала пищевые потери должны использоваться для питания людей. Если их не получилось использовать для этого, нужно переработать их в корма и компост. Если и это не получилось, то тогда перерабатываем в спирт. И уже совсем маленькую часть можно хоронить", - говорит Евгения Серова.

Борьба с потерями не всегда выгодна бизнесу, признает Серова. Проще оставить треть зерна в поле, чем вкладываться в улучшение системы хранения и транспортировки. С другой стороны, ресурсы земли ограничены, поэтому следует позаботиться об их сохранении и увеличении эффективности их использования. Нельзя забывать и о том вреде, который наносят пищевые отходы окружающей среде огромными выбросами парниковых газов - они выделяют 2,4 млн тонн метана в год.

В большинстве стран разработаны стратегии по борьбе с сельхозпотерями, однако у нас такой программы нет. Но Россия наконец начинает заниматься проблемой пищевых потерь. 22 мая Госдума в окончательном чтении приняла закон, благодаря которому компании могут жертвовать на благотворительность до 1% выручки без налогов. По мнению Серовой, налоговое законодательство нуждается в дальнейшем послаблении для тех предприятий торговли, кто хотел бы передавать нуждающимся людям продукцию, у которой скоро истекает срок годности. Помимо освобождения от налога на прибыль, необходимо распространить эту меру на НДС. С таким предложением в адрес Совета Федерации выступил благотворительный фонд продовольствия "Русь". В прошлом году фонд передал на благотворительность 5,7 тысячи тонн продовольствия. По подсчетам фонда, если предотвратить утилизацию 1,2 млн тонн продуктов в год, то можно каждый месяц бесплатно выдавать по 5 кг еды (речь идет о качественном продовольствии с действующими сроками годности) 18,6 млн малоимущих людей.

А как у них?

Во Франции ежегодно на разных стадиях производства и потребления теряется 10 миллионов тонн пищевой продукции на сумму 16 миллиардов евро. Правительство решило снизить эти показатели к 2025 году в два раза, в частности, благодаря вступившему в силу несколько лет назад закону. Он запрещает супермаркетам выбрасывать нераспроданную продукцию. Речь идет о магазинах площадью от 400 кв. м и более. Они обязаны заключать соглашения с благотворительными фондами, а таких во Франции около пяти тысяч, и передавать им продовольствие, срок хранения которого еще не истек. При этом магазинам предоставляется налоговая льгота в размере 60 процентов от стоимости этих пожертвованных продуктов. В прошлом году таким образом было спасено свыше 50 тысяч тонн продовольствия, распределенных среди нуждающихся, а также организовано 10 миллионов обедов для бездомных. Тем же, кто не подчиняется этому правилу, тем более выбрасывает еду в мусорные баки, обрабатывая ее химикатами, грозит штраф в размере 0,1 процента годового торгового оборота предприятия. Еще одна инициатива - создание сети торговых точек, где французы могут приобрести некондиционные овощи, фрукты (не та форма, не тот калибр), консервы в слегка помятых банках и т.д. Понятно, что цены на эти товары на порядок ниже стандартных. А вот в ресторанах с 1 июля будущего года введут правило, по которому клиенты могут забрать с собой остатки обеда или ужина, для чего им предложат специальную упаковку. Ну а что происходит с просроченными продуктами? Мясные идут на переработку в корма для животных, к примеру, для тех, что содержатся в зоопарках или в приютах для собак и кошек. Другие (подпорченные овощи, фрукты) направляются в центры для переработки в биогаз или компост. Но, как считают местные "зеленые", на этом направлении предстоит еще как следует поработать.

Подготовил Вячеслав Прокофьев, Париж