Политолог Дмитрий Гусев поделился впечатлениями о процедуре голосования

Известный политолог Дмитрий Гусев дал свою оценку организации процесса голосования по поправкам в Конституцию в Москве. По его мнению, особенно удобен электронный способ волеизъявления.

Сам политолог отдал свой голос именно дистанционно. "Это удобно и комфортно, надо внедрять и развивать такой способ голосования на территории всей страны, - сказал он в интервью "МК". - Что касается традиционного голосования, в этот раз число наблюдателей выше, чем на обычных выборах. Поэтому голосование, по-моему, не может не быть легитимным - из-за такого общественного контроля".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, напомним, проходит с 25 июня по 1 июля.