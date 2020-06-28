Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC

Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Бой Порье - Хукер стал главным событием турнира и прошел в яркой и бескомпромиссной борьбе. Первый раунд у бойцов ушел на разведку. Начиная со второго раунда Порье и Хукер устроили настоящую рубку. Соперники нещадно дрались в стойке, а в четвертом раунде Порье пришлось показывать свои навыки в борьбе. И он сумел в последних раундах добыть непростую победу - 48:47, 48:47, 48:46.

Для Порье эта победа стала 26-й по счету, еще в шести боях он уступил. Хукер потерпел девятое поражение в карьере, выиграл 20 боев.