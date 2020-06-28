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28.06.2020 09:17
Рубрика: В мире

Пресс-служба: Александр Вучич чувствует себя хорошо

Текст: Александр Борисов (Белград)
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости

Ближайшее окружение сербского лидера оказалось инфицировано COVID-19: положительный тест на коронавирус получили министр обороны Александр Вулин, председатель Скупщины Майя Гойкович, директор Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич, глава Торговой палаты Марко Чадеж. При этом сам президент Сербии Александр Вучич чувствует себя хорошо, заявила его советница Сюзана Васильевич.

Фото: iStock
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"Президент Вучич чувствует себя хорошо, в случае изменения его состояния здоровья, мы оповестим об этом общественность. Благодарим за беспокойство", - подчеркнула она.

Между тем сербское руководство не исключает возможности введения новых ограничительных мер из-за ухудшения ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране: за сутки здесь выявлено 227 больных COVID-19, скончались двое пациентов. Ожидается, что подобное решение может быть принято уже завтра в ходе заседании национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19.

Напомним, что 23 июня президент Сербии Александр Вучич встречался в Москве с российским лидером Владимиром Путиным, а 24 июня принял участие в церемонии Парада Победа на Красной площади.

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