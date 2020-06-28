Президент оценил борьбу с коронавирусом и работу правительства

"Россия все переживет, все переможет и выстоит. Вопрос только - какой ценой? - заметил Владимир Путин. - Если вспомнить 90-е, конечно, было бы очень тяжело". И гуманитарную помощь ведь тогда присылали как беднейшей стране. "Чтобы с голоду не помирали! Вот мы как жили! Мы не могли без внешних кредитов зарплату выплачивать. И не выплачивали по полгода", - вспомнил глава государства.

Но с 1999 по 2019 год ВВП удвоился, экономика выросла в два раза. Разница в возможностях бюджета 90-х годов и сейчас - просто огромна. "Наши резервы выросли в 50 раз за эти годы", - констатировал он. "Да, нам еще очень многое нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит, по сути это другая страна. То, что нами сделано за последние годы, дает нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями", - заявил Путин.

Приоритетом в кризис стала социальная поддержка. "Главное - сохранить жизнь и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим", - уверен он. "Это соответствует морально-нравственному коду российских граждан", - пояснил глава государства. "Когда говорят: "Я буду здоров или переболею легко, а там хоть трава не расти", это такое проявление присущего Западу индивидуализма", - добавил он.

Путин рассказал, что были противники прямых выплат гражданам, которые полагали, что достаточно поддержать отрасли экономики. "Но я посчитал, что это все-таки неправильный подход... Людей надо поддержать, а параллельно - бизнес", - сказал он.

Президент отметил, что по количеству заболевших коронавирусом у России третье место, а по количеству погибших - один из самых низких показателей в мире. Ситуация улучшается, поэтому, без сомнений, удалось выполнить задачу - защитить граждан от этой заразы, заявил он. Система здравоохранения оказалась гибкой и мобилизационной, оценил президент.

Путин о поездке в больницу в Коммунарке: Одно дело - знать по докладам, а другое дело - прийти, самому посмотреть

Путин рассказал, что раз в 3-4 дня делает тесты на коронавирус, и все они отрицательные. И также согласился, что рисковал, когда поехал в больницу в Коммунарке. Все были против, но риск был оправдан: "Одно дело - знать по докладам, а другое дело - прийти, самому посмотреть". Также, по его словам, был оправдан и риск, связанный с посещением зон боевых действий: "Мне нужно было там быть. А здесь - мне нужно было быть в больнице и посмотреть, как там все организовано".

Тем более тогда еще не болел премьер-министр, "поэтому определенная степень свободы поведения в высшем эшелоне у меня была", сказал президент. И напомнил правило: глава государства и председатель правительства никогда не должны летать в одно и то же время даже на разных самолетах. "Потому что на нас особая ответственность за положение в стране", - заметил он.

Работа в онлайн-формате, без личных встреч стала для Путина испытанием. "Мне это доставляет внутреннее удовлетворение - прямой контакт с людьми", - пояснил он. Но при этом президент понимал, что обстоятельства требуют изменения режима работы.

Путин заметил, что уже не первый год не имеет права даже подумать о том, что могут опуститься руки - и вообще, а в критической ситуации - тем более. "Наоборот, такая ситуация должна всех - и меня, и тех людей, которые рядом со мной стоят и работают, - мобилизовывать для решения тех задач, которые стоят перед страной", - пояснил он.

Работой правительства в кризис Путин доволен: "Многие коллеги пришли к исполнению своих обязанностей на высших государственных должностях совсем недавно, но выбор оказался удачным. Все оказались на высоте положения, проявили себя как грамотные специалисты, очень ответственные люди". Комментируя ситуацию с выплатами медикам, президент объяснил, что там не было разгильдяйства: "Просто люди по-другому поняли. Но я вас уверяю, все пахали и пашут с утра до ночи и очень ответственно относятся к своим обязанностям. Меня это не может не радовать".

В целом он считает, что коронавирус был послан миру как испытание: "Как-то все привыкли к тому, что все так стабильно, хорошо. Все так сложилось: кто-то чем-то управляет, кто-то считает, что управляет всем миром, а оказалось, что это не так!" Путин призвал мировое сообщество понять, что "объединение усилий в борьбе с общими угрозами чрезвычайно важно, а наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить свое доминирование, эти эгоистические подходы к строительству отношений на международной арене ведут в тупик".

Президент не поддерживает конспирологические теории происхождения COVID-19 и призывает противодействовать инфекции, а не "рассусоливать", откуда это взялось. Важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты, убежден он.