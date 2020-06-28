Президент оценил борьбу с коронавирусом и работу правительства

Новости

The Rolling Stones пригрозили подать в суд на президента США 21:31
Выплаты медикам и соцработникам учтут при расчете отпускных 21:11
Трамп: Россия обыграла Обаму и Байдена по всем фронтам 20:27
Детский омбудсмен займется делом об изнасиловании девочки в Татарстане 20:17
В Брянске погибла трехлетняя девочка 20:11
Ответ Бэт-вселенной: все Джокеры объединились в одну команду 19:45
Мэттью МакКонахи показали в образе Двуликого - врага Бэтмена 19:40
Трамп назвал фейком публикацию NYT о России и Афганистане 19:14
"Норникель" назвал грубым нарушением происшествие на Талнахской фабрике 18:53
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера "Крыльев Советов" 18:53
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Душа". Там все темнокожие 18:50
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию 18:30
В ОПРФ запустили блог с разбором фейков о голосовании по Конституции 18:28
Путин рассказал о правиле не летать вместе с премьером 18:15
В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом 17:40
Онлайн-выпускной только в соцсети ВКонтакте посмотрели 23 миллиона человек 17:38
На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского 17:35
Асафов: В Москве никаких нарушений при голосовании нет 17:27
В Галисии на дискотеки будут пускать только в масках 17:26
Наблюдатель: Голосование в Москве организовано с соблюдением всех требований 17:24
В Петербурге начался сезон фонтанов 17:22
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в северо-западном тоннеле Москвы 17:18
Жителей Бишкека призвали не выходить из дома из-за дезинфекции улиц 17:18
Под Тамбовом жестоко убили чету пенсионеров 17:08
На всех УИКах Москвы будут использовать единые сейф-пакеты для бюллетеней 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
28.06.2020 21:15
Рубрика: Власть

Тест для страны

Президент оценил борьбу с коронавирусом и работу правительства
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
Россия выйдет из кризиса, связанного с пандемией, достойно и с минимальными потерями, уверен Владимир Путин. Он также заявил, что доволен работой членов правительства - в сложной ситуации все оказались на высоте. Об этом президент рассказал в интервью телеканалу "Россия".
Фото: ТАСС/ youtube.com Фото: ТАСС/ youtube.com
Фото: ТАСС/ youtube.com

"Россия все переживет, все переможет и выстоит. Вопрос только - какой ценой? - заметил Владимир Путин. - Если вспомнить 90-е, конечно, было бы очень тяжело". И гуманитарную помощь ведь тогда присылали как беднейшей стране. "Чтобы с голоду не помирали! Вот мы как жили! Мы не могли без внешних кредитов зарплату выплачивать. И не выплачивали по полгода", - вспомнил глава государства.

Фото: iStock
Как правильно планировать семейный бюджет в кризис

Но с 1999 по 2019 год ВВП удвоился, экономика выросла в два раза. Разница в возможностях бюджета 90-х годов и сейчас - просто огромна. "Наши резервы выросли в 50 раз за эти годы", - констатировал он. "Да, нам еще очень многое нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит, по сути это другая страна. То, что нами сделано за последние годы, дает нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями", - заявил Путин.

Приоритетом в кризис стала социальная поддержка. "Главное - сохранить жизнь и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим", - уверен он. "Это соответствует морально-нравственному коду российских граждан", - пояснил глава государства. "Когда говорят: "Я буду здоров или переболею легко, а там хоть трава не расти", это такое проявление присущего Западу индивидуализма", - добавил он.

Путин рассказал, что были противники прямых выплат гражданам, которые полагали, что достаточно поддержать отрасли экономики. "Но я посчитал, что это все-таки неправильный подход... Людей надо поддержать, а параллельно - бизнес", - сказал он.

Президент отметил, что по количеству заболевших коронавирусом у России третье место, а по количеству погибших - один из самых низких показателей в мире. Ситуация улучшается, поэтому, без сомнений, удалось выполнить задачу - защитить граждан от этой заразы, заявил он. Система здравоохранения оказалась гибкой и мобилизационной, оценил президент.

Путин о поездке в больницу в Коммунарке: Одно дело - знать по докладам, а другое дело - прийти, самому посмотреть

Путин рассказал, что раз в 3-4 дня делает тесты на коронавирус, и все они отрицательные. И также согласился, что рисковал, когда поехал в больницу в Коммунарке. Все были против, но риск был оправдан: "Одно дело - знать по докладам, а другое дело - прийти, самому посмотреть". Также, по его словам, был оправдан и риск, связанный с посещением зон боевых действий: "Мне нужно было там быть. А здесь - мне нужно было быть в больнице и посмотреть, как там все организовано".

Тем более тогда еще не болел премьер-министр, "поэтому определенная степень свободы поведения в высшем эшелоне у меня была", сказал президент. И напомнил правило: глава государства и председатель правительства никогда не должны летать в одно и то же время даже на разных самолетах. "Потому что на нас особая ответственность за положение в стране", - заметил он.

Работа в онлайн-формате, без личных встреч стала для Путина испытанием. "Мне это доставляет внутреннее удовлетворение - прямой контакт с людьми", - пояснил он. Но при этом президент понимал, что обстоятельства требуют изменения режима работы.

Путин заметил, что уже не первый год не имеет права даже подумать о том, что могут опуститься руки - и вообще, а в критической ситуации - тем более. "Наоборот, такая ситуация должна всех - и меня, и тех людей, которые рядом со мной стоят и работают, - мобилизовывать для решения тех задач, которые стоят перед страной", - пояснил он.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Татьяна Голикова сформулировала "пять главных уроков эпидемии"

Работой правительства в кризис Путин доволен: "Многие коллеги пришли к исполнению своих обязанностей на высших государственных должностях совсем недавно, но выбор оказался удачным. Все оказались на высоте положения, проявили себя как грамотные специалисты, очень ответственные люди". Комментируя ситуацию с выплатами медикам, президент объяснил, что там не было разгильдяйства: "Просто люди по-другому поняли. Но я вас уверяю, все пахали и пашут с утра до ночи и очень ответственно относятся к своим обязанностям. Меня это не может не радовать".

В целом он считает, что коронавирус был послан миру как испытание: "Как-то все привыкли к тому, что все так стабильно, хорошо. Все так сложилось: кто-то чем-то управляет, кто-то считает, что управляет всем миром, а оказалось, что это не так!" Путин призвал мировое сообщество понять, что "объединение усилий в борьбе с общими угрозами чрезвычайно важно, а наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить свое доминирование, эти эгоистические подходы к строительству отношений на международной арене ведут в тупик".

Президент не поддерживает конспирологические теории происхождения COVID-19 и призывает противодействовать инфекции, а не "рассусоливать", откуда это взялось. Важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты, убежден он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин: Заявления о "вбросе" коронавируса необоснованны
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан