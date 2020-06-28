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28.06.2020 11:31
Рубрика: Экономика

Прогноз: Ипотечные ставки могут опуститься до рекордных значений

Текст: Алексей Дуэль

Средние ставки по ипотечным кредитам к концу года могут опуститься ниже 7 процентов. Такой прогноз представителей рейтинговых агентств приводит РИА Новости.

Фото: iStock
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Опрошенные эксперты утверждают, что с учетом снижения ставки регулятора до 4,5 процентов, средние ипотечные ставки могут постепенно опуститься до 5,5-6 процентов годовых уже в обозримом будущем. К концу года ставка может поднырнуть под планку в 7 процентов.

Такая понижающая тенденция на рынке ипотечных кредитов уже проявилась - в мае займы на приобретение жилья в среднем выдавали под 7,4 процентов против 8,3 процентов в апреле. Этот тренд эксперты отчасти связывают с господдержкой льготной ипотеки, по которой максимальная ставка составляет 6,5 процентов. Однако теперь и ставки по собственным программам банков могут постепенно опуститься до такого же уровня.

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