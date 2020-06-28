Путин назвал испытанием работу в дистанционном формате

Работа в онлайн-формате, без личных встреч стала для главы государства испытанием. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"В известной степени действительно испытание, потому что я люблю общаться с людьми​​​", - сказал глава государства.

"Мне это доставляет внутренне удовлетворение - прямой контакт с людьми", - заметил президент.

Но при этом Путин, конечно же, прекрасно понимал, что обстоятельства требуют изменения режима работы.

Президент также заявил, что кризис мобилизует. "Я в такой позиции нахожусь уже не первый год, когда не имею права даже подумать о том, что вообще, а в критической ситуации - тем более, могут опуститься руки", - сказал он в ответ на вопрос, не опускались ли у него руки в связи с пандемией и падением цен на нефть.

"Наоборот, такая ситуация должна всех - и меня, и тех людей, которые рядом со мной стоят и работают - мобилизовывать для решения тех задач, которые стоят перед страной", - заключил российский лидер.