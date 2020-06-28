Путин назвал приоритет государства в кризис-2020

Россия все переживет, сильного падения в кризис, вызванный пандемией, не будет. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия".

"Россия все переживет, все переможет и выстоит. Вопрос только - какой ценой? - заметил Владимир Путин. - Если вспомнить 90-е, конечно, было бы очень тяжело". И гуманитарную помощь ведь тогда присылали как беднейшей стране. "Чтобы с голоду не помирали! Вот мы как жили! Мы не могли без внешних кредитов зарплату выплачивать. И не выплачивали по полгода", - вспомнил глава государства.

С 1999 по 2019 год ВВП удвоился, экономика выросла в два раза, констатировал президент. Инфляция была 2600 процентов, добавил он. И в 1997 году, когда появились первые признаки роста, она насчитывала 11 процентов, а сейчас по году было 3 процента. "Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир в 4 процента, и скорее всего так и будет", - заявил Путин.

В 90-х или начале 2000-х в стране был хронический дефицит. С тех пор резервы выросли в 50 раз. Тогда сельское хозяйство развалилось, а теперь у России лидирующее место в мире по экспорту пшеницы - 25 млрд долларов. "Тогда бы сказали, никто бы не поверил!" - сравнил президент.

Главным приоритетом в кризис, вызванный пандемией, стала соцподдержка. "Жизнь и здоровье граждан лежит в основе любого государства", - сказал Путин. "Главное - сохранить жизнь и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим". "Все потом к этому решим, все потом к этому приложится", - заключил он.