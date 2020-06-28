Путин назвал приоритет государства в кризис-2020

Новости

Доктор Мясников рассказал, как распознать опасную родинку 13:37
На Алтае сотрудники транспортной полиции спасли тонущих мужчин 13:32
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды 13:22
Мурашко: Россия готова экспортировать препараты для лечения COVID-19 13:17
В Сочи на лайнере "Князь Владимир" впервые прошло голосование 13:03
На Кубани устранили масштабную утечку газа в скважине 11:59
Режиссер Константин Богомолов рассказал о своем участии в голосовании по поправкам к Конституции 11:55
Машину полиции раздавили на месте сброса отходов под Норильском 11:49
ОПРФ: В интернете распространяется огромное количество фейков о голосовании 11:49
Политолог Дмитрий Гусев поделился впечатлениями о процедуре голосования 11:48
Петербуржцы поделились фотографиями с "Алых парусов" 11:48
В санаториях Кубани отменили справки на коронавирус для гостей 11:39
Прогноз: Ипотечные ставки могут опуститься до рекордных значений 11:31
На Урале убийце хаски на глазах хозяйки грозит 15 суток ареста 11:30
В Москву придут ливни с грозой и градом 11:23
Неизвестные обстреляли автомобиль в Ингушетии 11:03
СК начал проверку информации о сбросе отходов в тундру в районе Талнаха 10:52
В пробах воды из реки в Норильске снова зафиксировано превышение ПДК 10:44
Еще 1052 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:07
За какими подарками чаще всего обращаются победители "Миллиона призов" 09:59
В тюменском пансионате для престарелых выявлен очаг COVID-19 09:48
Эксперт рассказал, как уменьшить платежи по ЖКХ вдвое 09:47
В Уфе в результате наезда Lexus на электроопору погибла женщина 09:28
Пресс-служба: Александр Вучич чувствует себя хорошо 09:17
За редкую "Волгу" попросили 1,5 млн рублей 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
28.06.2020 12:41
Рубрика: Власть

Путин назвал приоритет государства в кризис-2020

Текст: Кира Латухина
Россия все переживет, сильного падения в кризис, вызванный пандемией, не будет. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия".

"Россия все переживет, все переможет и выстоит. Вопрос только - какой ценой? - заметил Владимир Путин. - Если вспомнить 90-е, конечно, было бы очень тяжело". И гуманитарную помощь ведь тогда присылали как беднейшей стране. "Чтобы с голоду не помирали! Вот мы как жили! Мы не могли без внешних кредитов зарплату выплачивать. И не выплачивали по полгода", - вспомнил глава государства.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС
Путин назвал решающий фактор в борьбе с коронавирусом

С 1999 по 2019 год ВВП удвоился, экономика выросла в два раза, констатировал президент. Инфляция была 2600 процентов, добавил он. И в 1997 году, когда появились первые признаки роста, она насчитывала 11 процентов, а сейчас по году было 3 процента. "Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир в 4 процента, и скорее всего так и будет", - заявил Путин.

В 90-х или начале 2000-х в стране был хронический дефицит. С тех пор резервы выросли в 50 раз. Тогда сельское хозяйство развалилось, а теперь у России лидирующее место в мире по экспорту пшеницы - 25 млрд долларов. "Тогда бы сказали, никто бы не поверил!" - сравнил президент.

Главным приоритетом в кризис, вызванный пандемией, стала соцподдержка. "Жизнь и здоровье граждан лежит в основе любого государства", - сказал Путин. "Главное - сохранить жизнь и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим". "Все потом к этому решим, все потом к этому приложится", - заключил он.

Власть Работа власти Президент Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
СК начал проверку информации о сбросе отходов в тундру в районе Талнаха
"Рой" российских истребителей Су-35 отработал информационное взаимодействие
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан