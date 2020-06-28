Путин похвалил правительство за работу в пандемию

Президент РФ Владимир Путин доволен работой правительства в условиях ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Многие коллеги пришли к исполнению своих обязанностей на высших государственных должностях совсем недавно, но выбор оказался удачным", - оценил Владимир Путин. "Все оказались на высоте положения, проявили себя как грамотные специалисты, очень ответственные люди", - заметил он.

Комментируя ситуацию со сбоем выплат медикам, президент объяснил, что там нет разгильдяйства. "Просто люди по-другому поняли. Но я вас уверяю, все пахали и пашут с утра до ночи, и очень ответственно относятся к своим обязанностям. Меня это не может не радовать", - заключил президент.