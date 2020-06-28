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28.06.2020 18:15
Рубрика: Власть

Путин рассказал о правиле не летать вместе с премьером

Текст: Кира Латухина

Президент и премьер-министр не могут летать одним бортом и даже в одно и то же время, но разными самолетами. Такое правило ранее ввел Владимир Путин.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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​​​Глава государства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" пояснил, что когда Михаил Мишустин заболел коронавирусом, то и президенту пришлось менять режим работы. "Когда выяснилось, что председатель правительства, к сожалению, заболел, я просто обязан был действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график", - сообщил он.

Несмотря то, что Путин любит прямое общение с людьми, он понимал: обстоятельства требуют изменения графика.

"Я еще ввел такое правило - президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что на нас особая ответственность за положение в стране", - рассказал глава государства.

Власть Работа власти Госуправление Президент Правительство Председатель Правительства

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