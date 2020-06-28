Путин рассказал о своих тестах на коронавирус

Президент Владимир Путин регулярно делает тесты на коронавирус, и все - отрицательные. Об этом глава государства заявил в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

"Регулярно, раз в три-четыре дня", - уточнил Владимир Путин.

Президент согласился, что рисковал, когда поехал в больницу в Коммунарке, но риск был оправдан. "Я хотел посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено. Одно дело знать по докладам, а другое дело прийти, самому посмотреть", - сказал он.

Путин заметил, что проконсультировался со специалистами и выяснил максимально безопасный способ посещения красной зоны, соответствующим образом экипировался.

"Я считал, что это оправданно. Не оправдан риск, когда он не вызывается необходимостью", - заключил глава государства.