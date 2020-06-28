Путин: Заявления о "вбросе" коронавируса необоснованны

В борьбе с коронавирусом важно выстроить защиту, а откуда он взялся - другой вопрос, считает президент РФ Владимир Путин. Но оснований считать, что вирус "вбросили" специально, нет, убежден он.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Владимир Путин заявил, что нужно противодействовать инфекции, а не "рассусоливать", откуда она взялась.

"Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований. Я думаю, что если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится", - заявил президент.

"Нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты. Откуда это взялось - уже другой вопрос", - считает глава государства.

Путин призвал мировое сообщество объединить усилия для эффективной борьбы с эпидемией, а не обвинять друг друга.