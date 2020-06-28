Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, вероятно, пропустит один из турниров "Большого шлема", которые все-таки состоятся в 2020 году. Это будет US Open или "Ролан Гаррос", идущие практически друг за другом.

Как рассказал дядя и бывший тренер испанского теннисиста Тони Надаль, нелегкий выбор придется делать из-за слишком плотного графика. Рафа является действующим чемпионом турниров в Нью-Йорке и Париже, однако новый календарь, перекроенный в связи с пандемией коронавируса, может негативно сказаться на физических кондициях 34-летнего испанца.

- Рафа в раздумьях, в каких именно турнирах играть. Расписание очень тяжелое, особенно для возрастных спортсменов, которые не могут соревноваться столько недель подряд,- приводит слова Тони Надаля ESPN Deportes. - Я думаю, что в ATP поступили немного некрасиво. Их календарь полностью против таких игроков, как Рафа и Новак Джокович.