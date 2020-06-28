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28.06.2020 23:48
Рубрика: Спорт

Рафаэль выбирает

Надаль может пропустить "Ролан Гаррос" или US Open
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 139(8193)
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, вероятно, пропустит один из турниров "Большого шлема", которые все-таки состоятся в 2020 году. Это будет US Open или "Ролан Гаррос", идущие практически друг за другом.

Как рассказал дядя и бывший тренер испанского теннисиста Тони Надаль, нелегкий выбор придется делать из-за слишком плотного графика. Рафа является действующим чемпионом турниров в Нью-Йорке и Париже, однако новый календарь, перекроенный в связи с пандемией коронавируса, может негативно сказаться на физических кондициях 34-летнего испанца.

Рафаэль Надаль решил провести турнир в своей академии

- Рафа в раздумьях, в каких именно турнирах играть. Расписание очень тяжелое, особенно для возрастных спортсменов, которые не могут соревноваться столько недель подряд,- приводит слова Тони Надаля ESPN Deportes. - Я думаю, что в ATP поступили немного некрасиво. Их календарь полностью против таких игроков, как Рафа и Новак Джокович.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"

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