Для сельских жителей Подмосковья тарифы на услуги ЖКХ станут ниже

С 1 июля коммунальные платежи жителей Подмосковья вырастут на 2 процента. В денежном отношении это в среднем на 135 рублей, утверждает председатель областного комитета по ценам и тарифам Мария Пичугина.

Из-за пандемии область заморозила рост части тарифов. В частности, с 1 июля для населения не подорожает стоимость газоснабжения и вывоза мусора - это как раз те услуги, на ценник которых могут влиять региональные власти. Останутся неизменными цены на подогрев воды и содержание жилья. Немного подрастут тарифы на водоснабжение и водоотведение. "И подорожает электроэнергия - на 3 процента", - объясняет Пичугина, добавляя, что это все равно ниже прогнозных показателей в размере 5 процентов. По ее словам, сумма, которую жители области заплатят за комуслуги в период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года, будет на 3,8 миллиарда рублей меньше, чем они заплатили бы, если бы тарифы выросли так, как это планировалось. Хотя и планируемый рост был рассчитан в рамках текущей инфляции.

И если горожанам наступающий июль путь немного, но все же увеличит коммунальные платежи, то многие жители сельской местности роста вообще не почувствуют. А для некоторых услуги даже подешевеют. "Порядка миллиона сельских жителей почувствуют снижение платы за коммунальные услуги, некоторые - весьма значительно, до 22 процентов", - заявила Мария Пичугина. Это стало возможным благодаря модернизации инфраструктуры. После того, как все муниципальные районы области превратились в городские округа, началось объединение и укрупнение мелких водо- и теплоснабжающих организаций в единые обслуживающие центры. Они начали устанавливать единые для всего округа тарифы, которые для отдельных поселений зачастую оказываются ниже прежних. И жители начинают это чувствовать, как только завершается процесс создания обслуживающего центра. В разных муниципалитетах это занимает разное время, ведь не всегда возможно быстро встроить в структуру новой теплоснабжающей организации старенькую убыточную котельную, обслуживавшую пять домов отдельного поселения. Иногда для этого нужно переложить все коммуникации, на что уходят месяцы и даже годы.

"В Подмосковье было очень раздробленное коммунальное хозяйство в части тепла, воды и стоков - 850 организаций. Поэтому коммунальные платежи за однотипные квартиры между соседними поселениями, а иногда и улицами могли отличаться на 800 рублей, полторы, а то и две тысячи. Но сегодня осталось лишь 8 проблемных округов, где разница в платежках может составлять тысячу и больше рублей", - констатирует Пичугина. Это Богородский и Одинцовский округа, Сергиев Посад, Истра, Солнечногорск, Щелково, Орехово-Зуево и Серпухов. Ликвидировать диспропорцию власти обещают в течение ближайших полутора лет.