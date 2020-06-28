Фигуранты "Седьмой студии" признаны виновными в мошенничестве

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу "Седьмой студии".

Режиссера и двух продюсеров "Седьмой студии" признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и хищении бюджетных средств, которые были выделены на проект современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Алексей Малобродский и Юрий Итин по приговору суда также получили условные сроки - два и три года соответственно. Также суд назначил штрафы. Серебренникову - 800 тысяч рублей, Итину - 200 тысяч и 300 тысяч Малобродскому. Кроме того, обоим продюсерам запрещено соответственно в течение двух и трех лет занимать административно-хозяйственные должности в учреждениях культуры. Серебренникову такого запрета назначать не стали. Также все трое должны солидарно выплатить почти 129 миллионов рублей по иску минкультуры.

"Органами предварительного расследования подсудимым Серебренникову, Итину, Малобродскому инкриминировано, что в результате преступных действий был причинен ущерб на общую сумму 133 237 920 рублей, однако в судебном заседании государственный обвинитель просил снизить сумму причиненного ущерба до128 974 690 рублей, с чем суд согласился", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мещанского суда. Там особо подчеркнули, что сам факт существования проекта "Платформа" не оспаривался обвинением, а предметом разбирательства был именно объем затрат на реализацию проекта. Объем, как установил суд, "был значительно меньше суммы финансирования проекта за 2011-2014 годы".

Трое фигурантов должны солидарно выплатить почти 129 млн рублей по иску Минкультуры

В день приговора министр культуры Ольга Любимова заявила, что ведомством разработаны поправки в закон "О культуре". Они должны закрепить разделение сфер управления театром между директором и художественным руководителем. По ее словам, меры, которые прорабатываются с культурным сообществом, должны в будущем исключить сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами и сметами.