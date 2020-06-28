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28.06.2020 18:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Три года - условно

Фигуранты "Седьмой студии" признаны виновными в мошенничестве
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу "Седьмой студии".

Режиссера и двух продюсеров "Седьмой студии" признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и хищении бюджетных средств, которые были выделены на проект современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Алексей Малобродский и Юрий Итин по приговору суда также получили условные сроки - два и три года соответственно. Также суд назначил штрафы. Серебренникову - 800 тысяч рублей, Итину - 200 тысяч и 300 тысяч Малобродскому. Кроме того, обоим продюсерам запрещено соответственно в течение двух и трех лет занимать административно-хозяйственные должности в учреждениях культуры. Серебренникову такого запрета назначать не стали. Также все трое должны солидарно выплатить почти 129 миллионов рублей по иску минкультуры.

Песков назвал дело Серебенникова поводом для анализа господдержки культуры

"Органами предварительного расследования подсудимым Серебренникову, Итину, Малобродскому инкриминировано, что в результате преступных действий был причинен ущерб на общую сумму 133 237 920 рублей, однако в судебном заседании государственный обвинитель просил снизить сумму причиненного ущерба до128 974 690 рублей, с чем суд согласился", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мещанского суда. Там особо подчеркнули, что сам факт существования проекта "Платформа" не оспаривался обвинением, а предметом разбирательства был именно объем затрат на реализацию проекта. Объем, как установил суд, "был значительно меньше суммы финансирования проекта за 2011-2014 годы".

Трое фигурантов должны солидарно выплатить почти 129 млн рублей по иску Минкультуры

В день приговора министр культуры Ольга Любимова заявила, что ведомством разработаны поправки в закон "О культуре". Они должны закрепить разделение сфер управления театром между директором и художественным руководителем. По ее словам, меры, которые прорабатываются с культурным сообществом, должны в будущем исключить сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами и сметами.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело режиссера Кирилла Серебренникова

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