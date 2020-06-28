Глава Комиссии по образованию и науке ОП Москвы: Новости о принуждении к голосованию - фейковые

Председатель Комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова назвала фейковыми новости о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию.

По ее словам, подобная информация, гуляющая по интернету, не имеет под собой никакого подтверждения. "На днях Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что люди должны голосовать добровольно, их никто к этому не должен принуждать. Абсолютно согласна с нашим мэром, - сказала Лазутова в разговоре с агентством "Москва". - Недопустимо заставлять идти голосовать. Тем, кому не безразлично будущее нашей страны, обязательно проголосуют".

Голосование в Москве, говорит она, идет в атмосфере максимальной открытости: присутствуют наблюдатели и работают видеокамеры. "В этом я убедилась лично, побывав в первый день голосования в качестве наблюдателя на нескольких избирательных участках в школе №1467 и образовательном комплексе "Юго-Запад", - заметила Мария Лазутова.