Голосование в Москве идет без нарушений

Несмотря на определенные ограничения в связи с коронавирусом, Москва не закрыла двери для международного экспертного сообщества. И в Общественном штабе по наблюдению за голосованием, как и в предыдущие годы, часто звучит иностранная речь. Наибольшее внимание наблюдателей привлек видеоцентр, куда транслируется картинка со всех участков. "В Италии подобная система была применена во время голосования по вопросу автономии региона Ломбардия в 2018 году. Но в нашей стране она не позволяет проголосовать из дома, и для того, чтобы отдать свой голос, людям, зарегистрированным на электронное голосование, приходилось все равно идти на участок", - отметил депутат совета города Монца Федерико Арена. Да и само количество наблюдателей, как и качество их работы, не оставило аналитиков равнодушными. В этот раз в штабе работают более 21 тысячи волонтеров. Это в основном представители некоммерческих организаций. То есть денег им никто не платит.

Именно под наблюдением волонтеров Мосгоризбирком провел процедуру сверки реестра избирателей из Сети со списками на участках. Это было необходимо, чтобы у электронных избирателей не было даже теоретической возможности отдать голос дважды. В книгах на участках найдено 12 537 фамилий избирателей, подавших ранее заявление на электронное голосование. Были проставлены соответствующие отметки. При этом ни один из этих людей не получал бюллетень на участках, подчеркнул глава МГИК Юрий Ермолов. Контроль за электронным голосованием серьезно усилили. B итоге было найдено около 2 тысяч "подозрительных" аккаунтов в реестрах электронных избирателей. Если быть точным, то число "подозрительных" учетных записей - 1947. Никаких претензий к ним предъявить нельзя, просто все они были зарегистрированы в системе перед самым началом плебисцита. Поэтому решили перестраховаться. Из этих "подозрительных" электронных избирателей 547 проголосовали. Оставшиеся 1400 аккаунтов были заблокированы. Всех попавших в список оповестят: электронное голосование для них невозможно. Однако они могут прийти на участки.

Тем временем

Организаторы столичной программы "Миллион призов" назвали самые востребованные компании-партнеры, где победители предпочитают выбирать подарки. В лидерах - Московский метрополитен, магазины "Дикси" и "Детский мир", а также сеть аптек "Столички". Там уже потратили свои баллы более половины обратившихся за подарками победителей. Тем временем победителями очередного розыгрыша стали 146 666 человек. Всего прошло уже три розыгрыша 791 186 выигрышных кодов. Для участников голосования в общей сложности подготовлено два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Победителей выбирает компьютер. Выигравшие получают сертификаты, бонусы и скидки, которые можно использовать в торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на поощрения от города. Например, пополнить счет транспортной карты "Тройка". С 29 июня появится еще одна функция - желающие смогут перевести свой выигрыш на благотворительность. К программе уже присоединились более 80 компаний. Стать участником "Миллиона призов" могут москвичи, проголосовавшие по поправкам в Конституцию РФ. На участках им выдадут сертификаты с уникальным номером. Его нужно отправить в СМС на номер 7377. Те, кто выбрал электронное голосование, сообщение с кодом получат автоматически на номер телефона, указанный в личном кабинете. Победителям, выбранным методом случайного отбора, придет СМС с кодом. Его нужно ввести до 26 июля в специальном поле на странице программы "Миллион призов". Розыгрыши будут проходить ежедневно в 22.00 до 1 июля включительно. Последний запланирован на 14.00 2 июля. Баллы же можно обменять на призы с 26 июня по 31 декабря.

Подготовил Максим Милославский