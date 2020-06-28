На всех УИКах Москвы будут использовать единые сейф-пакеты для бюллетеней

В Москве на всех УИКах появились единые сейф-пакеты для бюллетеней, с указанием реквизитов. Об этом сообщил журналистам на брифинге первый замглавы Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

Он рассказал, что от избирателя в штаб поступил вопрос о том, как должен выглядеть сейф-пакет. Оказалось, что в постановлении ЦИК нет требования об обязательном наличии нумерации на сейф-пакете с бюллетенями. Такая ситуация могла каким-то образом спровоцировать манипуляции со стороны злоумышлеников. Поэтому сейчас на всех УИКах появились единые сейф-пакеты с указанием реквизитов. Кроме того, для наблюдателей инструкцию дополнят изображением новых сейф-пакетов, в которых должны храниться бюллетени.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Жители столицы могут выбрать удобный способ участия: проголосовать на участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн на портале 2020og.ru.