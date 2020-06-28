Наблюдатель: Голосование в Москве организовано с соблюдением всех требований

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве организовано с соблюдением всех требований как на участках, так и на дому.

- Я была наблюдателем в течение трех дней и могу сказать, что все проходит без каких-либо проблемных моментов. Я была не только на участке для голосования, но и сопровождала участковую комиссию во время голосования на дому, - объяснила агентству "Москва" наблюдатель от Общественной палаты города Даниела Рошка. - При надомном голосовании также соблюдаются санитарные требования. И голосующему выдаются маски и перчатки, и члены комиссии в масках и перчатках.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.