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28.06.2020 17:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Наблюдатель: Голосование в Москве организовано с соблюдением всех требований

Текст: Александр Гвардис

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве организовано с соблюдением всех требований как на участках, так и на дому.

Свыше 1,1 миллиона петербуржцев приняли участие в голосовании

- Я была наблюдателем в течение трех дней и могу сказать, что все проходит без каких-либо проблемных моментов. Я была не только на участке для голосования, но и сопровождала участковую комиссию во время голосования на дому, - объяснила агентству "Москва" наблюдатель от Общественной палаты города Даниела Рошка. - При надомном голосовании также соблюдаются санитарные требования. И голосующему выдаются маски и перчатки, и члены комиссии в масках и перчатках.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.

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