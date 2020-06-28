Под Тамбовом жестоко убили чету пенсионеров

По подозрению в убийстве четы пенсионеров в селе Вольная Вершина задержан их сосед, сообщили в управлении СКР по Тамбовской области.

Тела 68-летней женщины и ее 70-летнего мужа с колотыми ранами были обнаружены вечером 27 июля. Вскоре нашли и подозреваемого в двойном убийстве - 59-летнего соседа пенсионеров, у которого был с ними давний конфликт.

- По версии следствия, около 20 часов пьяный мужчина с металлическим штырем в руках зашел во двор к пожилой чете. Сначала он нанес своим орудием несколько ударов мужчине, затем - его жене, вышедшей на шум. Пенсионеры погибли на месте, - рассказала представитель СКР Елена Кярсна.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый задержан.