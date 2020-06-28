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28.06.2020 17:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тамбовом жестоко убили чету пенсионеров

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

По подозрению в убийстве четы пенсионеров в селе Вольная Вершина задержан их сосед, сообщили в управлении СКР по Тамбовской области.

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Тела 68-летней женщины и ее 70-летнего мужа с колотыми ранами были обнаружены вечером 27 июля. Вскоре нашли и подозреваемого в двойном убийстве - 59-летнего соседа пенсионеров, у которого был с ними давний конфликт.

- По версии следствия, около 20 часов пьяный мужчина с металлическим штырем в руках зашел во двор к пожилой чете. Сначала он нанес своим орудием несколько ударов мужчине, затем - его жене, вышедшей на шум. Пенсионеры погибли на месте, - рассказала представитель СКР Елена Кярсна.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый задержан.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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