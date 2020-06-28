Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в северо-западном тоннеле Москвы

В северо-западном тоннеле потушили загоревшийся автомобиль. Подробности рассказали "РГ" в пресс-службе ГО, ЧС, ПБ Москвы.

По данным пресс-службы, сегодня около половины второго дня загорелся автомобиль в северо-западном тоннеле. На место происшествия были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе дежурная смена ПСО #205 Пожарно-спасательного центра столицы.

Ликвидировали пожар при помощи установки комбинированного тушения пожаров "Пурга". Водитель и пассажир горящей машины покинули автомобиль до прибытия пожарных. На время инцидента было частично перекрыто движение транспорта.