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28.06.2020 15:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Реставрационные работы на ВДНХ возобновились после перерыва

Текст: Сергей Жуков

На ВДНХ после перерыва, вызванного коронавирусной инфекцией, возобновились реставрационные работы. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, недавно закончилась реставрация павильонов бывшей Украинской ССР и Азербайджана. Восстанавливаются другие павильоны советских республик и здания поменьше. Сейчас, уточнил мэр, реставрируются павильон № 30 и "Радиоэлектроника и связь". В обновленном виде, как ожидается, москвичи увидят их до конца текущего года.

В 2019 году, добавил Собянин, ВДНХ посетили 33 миллиона человек.

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