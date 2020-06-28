Реставрационные работы на ВДНХ возобновились после перерыва

На ВДНХ после перерыва, вызванного коронавирусной инфекцией, возобновились реставрационные работы. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, недавно закончилась реставрация павильонов бывшей Украинской ССР и Азербайджана. Восстанавливаются другие павильоны советских республик и здания поменьше. Сейчас, уточнил мэр, реставрируются павильон № 30 и "Радиоэлектроника и связь". В обновленном виде, как ожидается, москвичи увидят их до конца текущего года.

В 2019 году, добавил Собянин, ВДНХ посетили 33 миллиона человек.