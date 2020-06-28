Собянин: Московское здравоохранение блестяще справилось с пандемией

Столичное здравоохранение на всех уровнях блестяще справилось с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Понятно, что ничего идеального нет, кому-то позвонили не так, приехали чуть с опозданием, что-то не то сказали. Но в целом система блестяще справилась, - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1". - Вся, сверху донизу: скорая помощь, тестирования, лаборатории, просто вся система работала как единая машина.

По мнению мэра, столичная медицина оказалась одной из самых эффективных и способных защитить людей от вируса.