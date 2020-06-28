Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений

Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала. Об этом в интервью "России 1" заявил мэр Сергей Собянин.

"Многие даже потирали ручки, говорили: "Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет". Ничего ужасного не произошло", - сказал мэр. По его оценкам, Москва преодолела все пики заболеваемости, прошла период, когда сохранялась реальная угроза.

В ситуации, когда многие ограничения сняты, город начал оживать. Как отметил Собянин, москвичи уже совершили более 1,3 миллиона поездок на прокатных велосипедах. "В целом спорт и молодежное движение быстро восстановится", - считает глава города. В то же время в детских садах идет процесс адаптации к новым условиям. Персоналу необходимо большое внимание уделять мерам предосторожности, разводить потоки детей.

Напомним, что в Москве на фоне масштабного тестирования сокращается число ежедневно выявляемых случаев. Вчера было выявлено 750 случаев, это самый низкий показатель с начала апреля.