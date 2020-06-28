Жители райцентра в одночасье лишились бора, который сажали их родители. Под предлогом очистки леса неизвестные деловые люди пригнали тяжелую технику и оставили за собой голую поляну. Вместе с красной сосной погибли ягодные и грибные места, в которые веками ходили местные жители.

- Учинили сущее безобразие! - возмущается житель Кологрива Владимир Смирнов. - Под видом уборки нескольких деревьев ветровала приехали люди на тяжелой технике и сплошняком вырубили окрестный корабельный лес, который сажали наши родители. В середине прошлого века наши предки привозили сюда из Архангельска партию редкой для нашей местности красной сосны. У нее почти нет нижних веток и сучьев. Из этих саженцев вырос прекрасный строевой лес, куда за ягодами и грибами ходили все жители.

Ситуация действительно парадоксальная. С десятком поваленных деревьев могли легко справиться несколько человек с обычной бензопилой. А тут работали тяжелые "Харвестеры". Место бывшего бора подобно свалке. Земля изрыта колесами техники, пильщики за собой не убрали порубочные остатки, пни... А заодно уничтожили весь ягодник и грибник... "Это был лес-кормилец. Тут росли и черника, и земляника, и рыжики, и грузди.... А что теперь?" - сетуют кологривские пенсионеры.

Своей печалью жители Кологрива поделились с местной властью. Но ответ их ошарашил: "никаких нарушений при валке леса не зафиксировано". В беседе с корреспондентом "РГ" замглавы администрации Кологривского муниципального района Андрей Семенов также отстаивал эту позицию: "валка леса в городе прошла законно - по представлению прокуратуры". Никаких нарушений в происходящем сотрудники администрации не видят.

- После ветровала в прошлом году, - поясняет он, - мы этот участок убрать не успели. А в этом году нам пришло представление прокуратуры. Была создана комиссия с участием депутатов районного собрания, лесничих и энергетиков. Она обследовала территорию, определила площадь. Мы заключили договор с подрядной организацией. Площадь участка сплошной рубки составила порядка 35 на 40 метров. Причин для беспокойства нет. Ничего не украдено. Древесина оприходована...

"Мы хотим, чтобы чиновники знали, что жители города с таким их отношением к природе и к нам не согласны"

И, видимо, понимая, что с уборкой ветровала они переборщили, Андрей Семенов все-таки делает такой пассаж: "Весной, а возможно, даже осенью мы проведем лесовосстановление, будет посадка сосен на этом участке. С лесничеством уже поговорили".

В прокуратуре к новостям из Кологрива отнеслись спокойно. По словам старшего помощника облпрокурора Натальи Шумской-Сколдиновой, в мае в райцентре прошла проверка, которая установила, что последствия урагана своевременно не были устранены. Наличие поваленных деревьев создает угрозу возникновения пожара и может привести к распространению огня на жилые дома, расположенные рядом с лесом.

- Прокуратура внесла администрации города представление с требованием устранить нарушение и провести расчистку лесополосы от поломанных деревьев и их частей, - говорит Наталья Шумская-Сколдинова. - Однако мэрии никаких указаний о сплошной рубке леса не направлялось.

Вот так! Все руководствовались благими намерениями. Только как тогда вышло, что от такой "искренней заботы", по выражению одного из жителей Кологрива, "мозга за мозгу заехала"? И немудрено: бора нет, а все по закону. Ради блага же горожан?! Невероятно, но факт.

И что еще возмущает в этой истории: если вы соберетесь возле своего дома убрать дерево, то вам придется собрать кучу документов. Не говоря уже о санитарной вырубке деревьев и кустарников, расположенных на землях муниципального образования. И вообще те, кто "топор поднимал" и "давал добро на это", понимали, что они творят?

- Мы хотим, чтобы чиновники знали, что жители города с таким их отношением к природе и к нам не согласны. Если у вас в доме покосилась дверь - ее надо чинить. Но это не повод пригонять бульдозер и сравнивать весь дом с землей. То же самое и с лесом. Накануне у нас снова прошел ураган, повалено еще несколько деревьев. Так что, нам ждать, чтобы под видом их уборки к нам снова приедут и уничтожат всю оставшуюся часть лесопарка? - рассуждает Владимир Смирнов.

Сотрудники полиции и прокуратуры начали расследование по факту вырубки городского бора. Будем ждать,что она выявит?