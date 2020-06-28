В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику

Столичное управление Роспотребнадзора выпустило памятку с рекомендациями по выбору и хранению клубники.

По информации ведомства, спелые ягоды должны быть сухими, однородного цвета, упругими, без вмятин и повреждений. Если между зелеными листиками и клубникой есть расстояние, то ягода будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ней, скорее всего, окажется кисловатой. От влажных и мягких плодов с пятнами, пожелтевшими листиками и отсутствием аромата лучше отказаться.

Важно тщательно мыть ягоды перед употреблением, напоминают в Роспотребнадзоре. Замачивать клубнику на длительное время не рекомендуется, иначе она потеряет вкус и аромат. Да и быстрее испортится.

Есть клубнику нежелательно аллергикам и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Ягода может обострить гастрит, гастродуоденит, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.