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28.06.2020 05:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Корабли и авиация ТОФ искали подлодки "противника" в Японском море

Текст: Александр Филимоненко

В акватории Японского моря прошло учение кораблей Приморской флотилии разнородных сил и морской авиации Тихоокеанского флота по поиску подводных лодок условного противника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

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"В ходе учения двум корабельным поисковым ударным группам в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", малых противолодочных кораблей "Кореец", "Советская Гавань" и "МПК-221" предстояло в заданном районе найти субмарину условного противника. Ее роль выполняла дизельная подводная лодка ТОФ", - уточнил начальник отдела пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

Противолодочные тактические группы кораблей на учении взаимодействовали с самолетами морской авиации. В ходе полетов два экипажа противолодочных Ил-38 решали задачи по поиску, классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. "Общее время нахождения противолодочной авиации в воздухе превысило шесть часов", - сообщили в пресс-службе ВВО по ТОФ. Совместные действия надводных кораблей и противолодочной авиации в ходе учения признаны успешными.

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