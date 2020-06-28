Корабли и авиация ТОФ искали подлодки "противника" в Японском море

В акватории Японского моря прошло учение кораблей Приморской флотилии разнородных сил и морской авиации Тихоокеанского флота по поиску подводных лодок условного противника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

"В ходе учения двум корабельным поисковым ударным группам в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", малых противолодочных кораблей "Кореец", "Советская Гавань" и "МПК-221" предстояло в заданном районе найти субмарину условного противника. Ее роль выполняла дизельная подводная лодка ТОФ", - уточнил начальник отдела пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

Противолодочные тактические группы кораблей на учении взаимодействовали с самолетами морской авиации. В ходе полетов два экипажа противолодочных Ил-38 решали задачи по поиску, классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. "Общее время нахождения противолодочной авиации в воздухе превысило шесть часов", - сообщили в пресс-службе ВВО по ТОФ. Совместные действия надводных кораблей и противолодочной авиации в ходе учения признаны успешными.