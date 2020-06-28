Новости

The Rolling Stones пригрозили подать в суд на президента США 21:31
Выплаты медикам и соцработникам учтут при расчете отпускных 21:11
Трамп: Россия обыграла Обаму и Байдена по всем фронтам 20:27
Детский омбудсмен займется делом об изнасиловании девочки в Татарстане 20:17
В Брянске погибла трехлетняя девочка 20:11
Ответ Бэт-вселенной: все Джокеры объединились в одну команду 19:45
Мэттью МакКонахи показали в образе Двуликого - врага Бэтмена 19:40
Трамп назвал фейком публикацию NYT о России и Афганистане 19:14
"Норникель" назвал грубым нарушением происшествие на Талнахской фабрике 18:53
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера "Крыльев Советов" 18:53
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Душа". Там все темнокожие 18:50
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию 18:30
В ОПРФ запустили блог с разбором фейков о голосовании по Конституции 18:28
Путин рассказал о правиле не летать вместе с премьером 18:15
В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом 17:40
Онлайн-выпускной только в соцсети ВКонтакте посмотрели 23 миллиона человек 17:38
На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского 17:35
Асафов: В Москве никаких нарушений при голосовании нет 17:27
В Галисии на дискотеки будут пускать только в масках 17:26
Наблюдатель: Голосование в Москве организовано с соблюдением всех требований 17:24
В Петербурге начался сезон фонтанов 17:22
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в северо-западном тоннеле Москвы 17:18
Жителей Бишкека призвали не выходить из дома из-за дезинфекции улиц 17:18
Под Тамбовом жестоко убили чету пенсионеров 17:08
На всех УИКах Москвы будут использовать единые сейф-пакеты для бюллетеней 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
28.06.2020 20:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Детский омбудсмен займется делом об изнасиловании девочки в Татарстане

Текст: Олег Платонов (Казань)

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова взяла под личный контроль ситуацию с оправданием жителя Татарстана. Он подозревается в насилии над полуторагодовалой дочерью.

- Эта история, с которой мы считаем разобраться детально, - отметила она в своем инстаграме. - Отец подверг действиям сексуального характера свою полуторагодовалую дочь, но был оправдан.

В Волгограде осудили водителя маршрутки за изнасилование школьницы

Инцидент произошел в конце октября 2019 года. В один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки. Ребенок находился дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о сексуальном насилии.

На отца возбудили уголовное дело, было предъявлено обвинение, но суд мужчину оправдал, так как не нашел прямых доказательств, что родитель имел прямой умысел о надругательстве над дочерью. Он сначала утверждал, что случайно травмировал ребенка при смене памперса, а затем рассказал, что решил таким образом сорвать злость после ссоры с женой.

Прокуратура Татарстана обжаловала приговор Бугульминского районного суда от 13 апреля, отметив, что результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также остальные доказательства обвинения говорят о том, что татарстанец поступал осознано, и подобные травмы невозможно нанести случайно.

Под Калининградом кочегар надругался над четырехлетней девочкой

- При этом ребёнку в любом случае был причинен легкий вред здоровью, однако оценка этому обстоятельству судом не дана, - заявил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что речь идёт о защите прав полуторагодовалого ребёнка, который даже не может рассказать, что с ним произошло!

- Мы подготовили и направили запросы, сейчас на связи с коллегой в регионе. Необходимые переговоры, уже проведены, - отметила она.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин: Заявления о "вбросе" коронавируса необоснованны
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Что известно о деле с пятью младенцами, найденными в московской квартире
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством