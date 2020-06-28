Детский омбудсмен займется делом об изнасиловании девочки в Татарстане

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова взяла под личный контроль ситуацию с оправданием жителя Татарстана. Он подозревается в насилии над полуторагодовалой дочерью.

- Эта история, с которой мы считаем разобраться детально, - отметила она в своем инстаграме. - Отец подверг действиям сексуального характера свою полуторагодовалую дочь, но был оправдан.

Инцидент произошел в конце октября 2019 года. В один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки. Ребенок находился дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о сексуальном насилии.

На отца возбудили уголовное дело, было предъявлено обвинение, но суд мужчину оправдал, так как не нашел прямых доказательств, что родитель имел прямой умысел о надругательстве над дочерью. Он сначала утверждал, что случайно травмировал ребенка при смене памперса, а затем рассказал, что решил таким образом сорвать злость после ссоры с женой.

Прокуратура Татарстана обжаловала приговор Бугульминского районного суда от 13 апреля, отметив, что результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также остальные доказательства обвинения говорят о том, что татарстанец поступал осознано, и подобные травмы невозможно нанести случайно.

- При этом ребёнку в любом случае был причинен легкий вред здоровью, однако оценка этому обстоятельству судом не дана, - заявил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что речь идёт о защите прав полуторагодовалого ребёнка, который даже не может рассказать, что с ним произошло!

- Мы подготовили и направили запросы, сейчас на связи с коллегой в регионе. Необходимые переговоры, уже проведены, - отметила она.