Школьник из Удмуртии создал настольную игру для будущих инвесторов

Ученик 11-го класса лингвистической гимназии N 20 удмуртского города Сарапула Михаил Половонистов создал деловую игру "Инвестируй в Удмуртию". Она помогает познакомиться с регионом, окунуться в атмосферу бизнеса и стать инвестором в различных отраслях экономики.

Михаил увлекается историей, краеведением, занимается общественной деятельностью и считает, что именно эта разнообразная активность, когда угол зрения на свой город или регион постоянно меняется, помогла ему придумать эту игру.

- Участникам предстоит перемещать свои фишки по игровому полу. Оказавшись в каком-либо районе, они могут познакомиться с его возможностями, заключить договор о сотрудничестве с администрацией и построить там какие-то предприятия в различных отраслях - сельском хозяйстве, промышленности, сфере отдыха и развлечений. Попадая к главе республики или в Государственный совет Удмуртии, игроки получают определенную финансовую поддержку бизнеса или отрасли, - рассказал Михаил корреспонденту "РГ".

По мнению Михаила, именно в игре потенциальный инвестор может лучше всего запомнить и изучить регион. Презентации и тексты дают возможность запомнить лишь около 20 процентов представленной информации, а имитация реальной деятельности - более 90. Школьник уверен: его игра обязательно привлечет в Удмуртию реальных инвесторов.

- Я не нашел подобных проектов игрового знакомства. Возможно, игра уникальна и, я полагаю, вполне сможет показать инвестиционную привлекательность республики. Не только городов, но и всех районов, - считает школьник.

Именно в игре потенциальный инвестор может лучше всего запомнить и изучить регион

Михаил выпустил несколько пилотных экземпляров, один из которых передал главе Удмуртии Александру Бречалову. Сейчас школьник ищет спонсоров для выпуска тиража из 300 комплектов и намерен в ближайшее время начать сбор средств на краудфандинговой платформе. Всего ему требуется около 60 тысяч рублей.

Кстати

Игра "Инвестируй в Удмуртию" - не первый проект Михаила Половонистова. В 2019 году он создал и выпустил деловую настольную историческую игру "Городъ Сарапулъ", которая предлагает игрокам окунуться в атмосферу XIX-начала XX веков, стать купцом и владельцем исторических особняков, заняться торговыми и промышленными делами того времени. Игра вызвала большой интерес в детсадах и школах, среди краеведов, а также среди предпринимателей, реализующих сувенирную продукцию.