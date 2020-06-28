Школьник из Удмуртии создал настольную игру для будущих инвесторов

Новости

Ответ Бэт-вселенной: все Джокеры объединились в одну команду 19:45
Мэттью МакКонахи показали в образе Двуликого - врага Бэтмена 19:40
Трамп назвал фейком публикацию NYT о России и Афганистане 19:14
"Норникель" назвал грубым нарушением происшествие на Талнахской фабрике 18:53
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера "Крыльев Советов" 18:53
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Душа". Там все темнокожие 18:50
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию 18:30
В ОПРФ запустили блог с разбором фейков о голосовании по Конституции 18:28
Путин рассказал о правиле не летать вместе с премьером 18:15
В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом 17:40
Онлайн-выпускной только в соцсети ВКонтакте посмотрели 23 миллиона человек 17:38
На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского 17:35
Асафов: В Москве никаких нарушений при голосовании нет 17:27
В Галисии на дискотеки будут пускать только в масках 17:26
Наблюдатель: Голосование в Москве организовано с соблюдением всех требований 17:24
В Петербурге начался сезон фонтанов 17:22
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в северо-западном тоннеле Москвы 17:18
Жителей Бишкека призвали не выходить из дома из-за дезинфекции улиц 17:18
Под Тамбовом жестоко убили чету пенсионеров 17:08
На всех УИКах Москвы будут использовать единые сейф-пакеты для бюллетеней 17:06
На Кубани движущийся прицеп трактора устроил пожар в поле 16:55
Голикова рассказала о самом страшном периоде пандемии в России 16:52
В трех районах Волгоградской области объявили угрозу ЧС из-за саранчи 16:52
В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги 16:32
В Японии кошку наградили за спасение утопающего 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
28.06.2020 19:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Инвестируй играя

Школьник из Удмуртии создал настольную игру для будущих инвесторов
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
Ученик 11-го класса лингвистической гимназии N 20 удмуртского города Сарапула Михаил Половонистов создал деловую игру "Инвестируй в Удмуртию". Она помогает познакомиться с регионом, окунуться в атмосферу бизнеса и стать инвестором в различных отраслях экономики.

Михаил увлекается историей, краеведением, занимается общественной деятельностью и считает, что именно эта разнообразная активность, когда угол зрения на свой город или регион постоянно меняется, помогла ему придумать эту игру.

Школьники-айтишники получат гранты по 125 тысяч рублей

- Участникам предстоит перемещать свои фишки по игровому полу. Оказавшись в каком-либо районе, они могут познакомиться с его возможностями, заключить договор о сотрудничестве с администрацией и построить там какие-то предприятия в различных отраслях - сельском хозяйстве, промышленности, сфере отдыха и развлечений. Попадая к главе республики или в Государственный совет Удмуртии, игроки получают определенную финансовую поддержку бизнеса или отрасли, - рассказал Михаил корреспонденту "РГ".

По мнению Михаила, именно в игре потенциальный инвестор может лучше всего запомнить и изучить регион. Презентации и тексты дают возможность запомнить лишь около 20 процентов представленной информации, а имитация реальной деятельности - более 90. Школьник уверен: его игра обязательно привлечет в Удмуртию реальных инвесторов.

- Я не нашел подобных проектов игрового знакомства. Возможно, игра уникальна и, я полагаю, вполне сможет показать инвестиционную привлекательность республики. Не только городов, но и всех районов, - считает школьник.

Именно в игре потенциальный инвестор может лучше всего запомнить и изучить регион

Михаил выпустил несколько пилотных экземпляров, один из которых передал главе Удмуртии Александру Бречалову. Сейчас школьник ищет спонсоров для выпуска тиража из 300 комплектов и намерен в ближайшее время начать сбор средств на краудфандинговой платформе. Всего ему требуется около 60 тысяч рублей.

Кстати

Игра "Инвестируй в Удмуртию" - не первый проект Михаила Половонистова. В 2019 году он создал и выпустил деловую настольную историческую игру "Городъ Сарапулъ", которая предлагает игрокам окунуться в атмосферу XIX-начала XX веков, стать купцом и владельцем исторических особняков, заняться торговыми и промышленными делами того времени. Игра вызвала большой интерес в детсадах и школах, среди краеведов, а также среди предпринимателей, реализующих сувенирную продукцию.

Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин: Заявления о "вбросе" коронавируса необоснованны
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России