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28.06.2020 18:53
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера "Крыльев Советов"

Текст: Максим Домчев

Российский тренер Андрей Талалаев возглавит клуб РПЛ "Крылья Советов" из Самары. Такое решение было принято на совете директоров клуба.

Черногорский специалист Миодраг Божович отправлен в отставку. Также Самару покидают и представители тренерского штаба Войо Чалов, Саша Петрович и Милорад Байович.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В прошлом сезоне клуб сохранил место в РПЛ, в нынешнем располагается на последнем месте, отставая от 14-й строчки на два очка.

Талалаев в нынешнем сезоне возглавлял "Химки" и помог команде занять второе место в первенстве ФНЛ. Также специалист ранее возглавлял нижегородскую "Волгу", "Тамбов" и "Пюник", сообщается на сайте самарцев.

В тренерский штаб Талалаева войдут известные самарским болельщикам Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

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