Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера "Крыльев Советов"

Российский тренер Андрей Талалаев возглавит клуб РПЛ "Крылья Советов" из Самары. Такое решение было принято на совете директоров клуба.

Черногорский специалист Миодраг Божович отправлен в отставку. Также Самару покидают и представители тренерского штаба Войо Чалов, Саша Петрович и Милорад Байович.

В прошлом сезоне клуб сохранил место в РПЛ, в нынешнем располагается на последнем месте, отставая от 14-й строчки на два очка.

Талалаев в нынешнем сезоне возглавлял "Химки" и помог команде занять второе место в первенстве ФНЛ. Также специалист ранее возглавлял нижегородскую "Волгу", "Тамбов" и "Пюник", сообщается на сайте самарцев.

В тренерский штаб Талалаева войдут известные самарским болельщикам Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.