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28.06.2020 09:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе в результате наезда Lexus на электроопору погибла женщина

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии
Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии

39-летняя уфимка, управляя автомобилем Lexus NX, погибла после наезда на электроопору. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Фото: ГИБДД РБ_официальная группа/facebook.com
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Авария произошла 28 июня около двух часов ночи по московскому времени на проспекте Октября. Lexus NX двигался на большой скорости со стороны улицы братьев Кадомцевых в направлении улицы Галле и наехал на электроопору. Водитель погибла на месте аварии, две ее пассажирки получили серьезные травмы и доставлены в больницу.

Как уточнили в управлении гражданской защиты населения Уфы, автомобиль был деформирован, поэтому погибшую женщину пришлось деблокировать спасателям.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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