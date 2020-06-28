В Уфе в результате наезда Lexus на электроопору погибла женщина

39-летняя уфимка, управляя автомобилем Lexus NX, погибла после наезда на электроопору. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Авария произошла 28 июня около двух часов ночи по московскому времени на проспекте Октября. Lexus NX двигался на большой скорости со стороны улицы братьев Кадомцевых в направлении улицы Галле и наехал на электроопору. Водитель погибла на месте аварии, две ее пассажирки получили серьезные травмы и доставлены в больницу.

Как уточнили в управлении гражданской защиты населения Уфы, автомобиль был деформирован, поэтому погибшую женщину пришлось деблокировать спасателям.