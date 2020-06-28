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28.06.2020 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае сотрудники транспортной полиции спасли тонущих мужчин

Текст: Михаил Фалалеев

На Алтае сотрудники транспортной полиции спасли двух мужчин, тонувших в реке Обь. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сообщение в дежурную часть поступило около полуночи.

Местные жители сообщили, что на реке Обь тонут двое мужчин, но жители поселка Затон ничем им помочь не могут. Действительно, мужчин сносило быстрым течением вниз по реке, ширина которой в этом месте составляет около одного километра. Сотрудники транспортной полиции немедленно организовали поисково-спасательную операцию.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
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Командир катера специализированной группы по охране общественного порядка линейного пункта полиции в речном порту Барнаула, старший прапорщик полиции Александр Бородин рассказал, что выдвинулся на служебном катере в заданный квадрат для обследования территории. Осмотр опор моста, буев, песчаных кос, береговой линии результатов не принес. Связавшись с руководством, он попросил разрешения расширить квадрат поиска и выдвинулся выше по течению. В ту ночь дул сильный ветер, шум волн заглушал все звуки. С включенным прожектором доплыл до острова Шубинский, неподалеку от которого и увидел в центре реки силуэты двух мужчин. Они едва держались на плаву.

Полицейский поднял на борт катера пострадавших и доставил их в линейный пункт полиции речного порта Барнаула. Александр Бородин рассказал, что участок реки, где перевернулась лодка, считается очень опасным: здесь чередуются водовороты, нормальное и свальное течение. Мужчины, оказавшиеся за бортом после столкновения лодки с топляком, около полутора часов провели в воде, температура которой не поднималась выше 18 градусов.

Сотрудники полиции подобрали мужчинам сухую одежду и напоили горячим чаем. Спасенные от медицинской помощи отказались и рассказали причину чрезвычайного происшествия.

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По словам Евгения Тимошкина, они возвращались с дачи в город и в темноте наскочили на топляк, лодка перевернулась. Некоторое время держались за нее, потом она затонула. Паника была, пытались звать на помощь. Товарищ плавать не умеет, но был в спасательном жилете. Все закончилось благополучно благодаря полицейским.

Позже они разыскали сигнальный буй затонувшей лодки, подняли ее со дна Оби и передали пострадавшим.

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