На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. Так называемая "утечка" - слив оборотной воды.

Ранее сообщалось об утечке неустановленной жидкости из хвостохранилища в тундровую зону и возможном попадании стоков в реку Хараелах. По этому факту следственные и надзорные органы начали проверки, были забраны пробы воды в трех точках: в районе хвостохранилища, на реках Хараелах и Норильской.

Однако почти сразу же выяснилось, что один из отстойников фабрики вышел из берегов - оборотная вода перетекла за его границы. На предприятии отреагировали оперативно - приняли меры к остановке слива, запустив перекачку.

"Персоналом было принято решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию", - цитирует ТАСС пресс-службу. Уточнялось также, что угрозы утечки отходов обогатительной фабрики (так называемых "хвостов") нет.

В ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сброс воды из отстойника назвали несанкционированным. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - сообщается на сайте ведомства. - По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сообщается также, что в настоящий момент сброс воды прекращен.