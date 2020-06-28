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28.06.2020 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

Текст: Ирина Штерман

Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. Так называемая "утечка" - слив оборотной воды.

Ранее сообщалось об утечке неустановленной жидкости из хвостохранилища в тундровую зону и возможном попадании стоков в реку Хараелах. По этому факту следственные и надзорные органы начали проверки, были забраны пробы воды в трех точках: в районе хвостохранилища, на реках Хараелах и Норильской.

Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
СК начал проверку информации о сбросе отходов в тундру в районе Талнаха

Однако почти сразу же выяснилось, что один из отстойников фабрики вышел из берегов - оборотная вода перетекла за его границы. На предприятии отреагировали оперативно - приняли меры к остановке слива, запустив перекачку.

"Персоналом было принято решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию", - цитирует ТАСС пресс-службу. Уточнялось также, что угрозы утечки отходов обогатительной фабрики (так называемых "хвостов") нет.

В ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сброс воды из отстойника назвали несанкционированным. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - сообщается на сайте ведомства. - По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сообщается также, что в настоящий момент сброс воды прекращен.

Машину полиции раздавили на месте сброса отходов под Норильском
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