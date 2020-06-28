"Норникель" назвал грубым нарушением происшествие на Талнахской фабрике

Пресс-служба "Норникеля" прокомментировала происшествие на Талнахской обогатительной фабрике, сязанное с откачкой технических вод из отстойного пруда хвостохранилища.

"Для предотвращения возможных нештатных ситуаций было принято решение откачать воду на прилегающую территорию. Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища", - говорится в заявлении компании.

Уточняется, что грозы утечки отходов нет, идет совместное служебное расследование вместе с МЧС и Росприроднадзором.