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28.06.2020 18:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Норникель" назвал грубым нарушением происшествие на Талнахской фабрике

Пресс-служба "Норникеля" прокомментировала происшествие на Талнахской обогатительной фабрике, сязанное с откачкой технических вод из отстойного пруда хвостохранилища.

На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

"Для предотвращения возможных нештатных ситуаций было принято решение откачать воду на прилегающую территорию. Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища", - говорится в заявлении компании.

Уточняется, что грозы утечки отходов нет, идет совместное служебное расследование вместе с МЧС и Росприроднадзором.

Машину полиции раздавили на месте сброса отходов под Норильском
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