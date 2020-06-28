СК начал проверку информации о сбросе отходов в тундру в районе Талнаха

Красноярские следовали занялись проверкой информации о сбросе в тунру технологических отходов в зоне Талнахской обогатительной фабрики.

СК сообщает, что следственными органами было получено сообщение о несанкционированном сбросе жидких отходов в технологической зоне предприятия.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных уточняет, что на месте ЧП обнаружена мобильная насосная станция с двумя подсоединенными трубопроводами, свидетельствующая о длительной перекачке топлива.

По данным краевого управления МЧС, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.