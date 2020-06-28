Жители региона голосуют за присвоение Новосибирску почетного звания

Новости

Доктор Мясников рассказал, как распознать опасную родинку 13:37
На Алтае сотрудники транспортной полиции спасли тонущих мужчин 13:32
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды 13:22
Мурашко: Россия готова экспортировать препараты для лечения COVID-19 13:17
В Сочи на лайнере "Князь Владимир" впервые прошло голосование 13:03
На Кубани устранили масштабную утечку газа в скважине 11:59
Режиссер Константин Богомолов рассказал о своем участии в голосовании по поправкам к Конституции 11:55
Машину полиции раздавили на месте сброса отходов под Норильском 11:49
ОПРФ: В интернете распространяется огромное количество фейков о голосовании 11:49
Политолог Дмитрий Гусев поделился впечатлениями о процедуре голосования 11:48
Петербуржцы поделились фотографиями с "Алых парусов" 11:48
В санаториях Кубани отменили справки на коронавирус для гостей 11:39
Прогноз: Ипотечные ставки могут опуститься до рекордных значений 11:31
На Урале убийце хаски на глазах хозяйки грозит 15 суток ареста 11:30
В Москву придут ливни с грозой и градом 11:23
Неизвестные обстреляли автомобиль в Ингушетии 11:03
СК начал проверку информации о сбросе отходов в тундру в районе Талнаха 10:52
В пробах воды из реки в Норильске снова зафиксировано превышение ПДК 10:44
Еще 1052 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:07
За какими подарками чаще всего обращаются победители "Миллиона призов" 09:59
В тюменском пансионате для престарелых выявлен очаг COVID-19 09:48
Эксперт рассказал, как уменьшить платежи по ЖКХ вдвое 09:47
В Уфе в результате наезда Lexus на электроопору погибла женщина 09:28
Пресс-служба: Александр Вучич чувствует себя хорошо 09:17
За редкую "Волгу" попросили 1,5 млн рублей 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
В "РГ" покажут совет экспертов, посвященный спинальной мышечной атрофии
28.06.2020 12:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жители региона голосуют за присвоение Новосибирску почетного звания

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области идет сбор подписей за присвоение Новосибирску почетного звания РФ "Город трудовой доблести". Он проходит вместе с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

По данным министерства региональной политики, жители области активно участвуют в сборе подписей, в числе проголосовавших - известные деятели медицины, культуры и спорта. Так, на 28 июня инициативу поддержали около 200 тысяч жителей региона.

Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
В Новосибирской области работают 2012 избирательных участков

Ранее губернатор Андрей Травников высказался по этому вопросу, отметив, что Новосибирск был в числе первых городов, которым предложено вручить это почетное звание.

- Это абсолютно правильно, честно и справедливо. Все мы помним, сколько новосибирские предприятия, жители города и всей Новосибирской области сделали для Великой Победы, - сказал глава региона.

Главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский рассказал, что каждый третий самолет и каждый второй снаряд был выпущен в Новосибирске в годы Великой Отечественной войны.

- Можно много говорить о тех достижениях, которые были сделаны нашими земляками - это и военные госпитали, благодаря которым стало возможным вернуть в строй многих солдат и офицеров. В Новосибирске было больше 1000 различных видов госпиталей. Оценка труда наших земляков в те тяжелые годы очень важна, и, я считаю, мы должны добиться этого высокого звания, - сказал Иванинский.

Вместе с этим главный врач онкодиспансера напомнил, что целесообразность проведения голосования и перенос его сроков в связи с эпидемиологической ситуацией широко обсуждались в обществе.

- Конституция - это живой инструмент, который подстраивается под ситуацию в мире, и на ту роль, которую Россия сейчас занимает. Те изменения, которые пришли в общество, отражены в поправках и, безусловно, важно их поддержать, - отметил Олег Иванинский.

Известный скрипач и общественный деятель, уроженец Новосибирска Михаил Симонян рассказал, что голосование проходит в очень комфортном и безопасном режиме. Он отметил, что особенно значимыми считает поправки, касающиеся объявления российской культуры наследием государства, а также поправки в социальной сфере.

Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
В Новосибирской области началось голосование по поправкам в Конституцию

Депутат Госдумы РФ, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, в свою очередь, подчеркнул, что поправки характеризуют сильное государство.

- Мы принимаем на себя долгожданное, но правильное определение. Я говорю сейчас о более четко выраженном суверенитете, о нерушимости границ, о том, что наши законы, если это касается наших интересов, доминируют над законами иными, которые нас могут уязвить, - сказал депутат.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в регионе открыты 2012 избирательных участков. Они будут работать по 30 июня, а также непосредственно в день общероссийского голосования - 1 июля - с 8.00 до 20.00 часов.

По данным областного избиркома, за первые два дня в общероссийском голосовании приняли участие 262 855 избирателей.

Голосование проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций.

Справка "РГ"

Для граждан работает информационно-справочный центр Избирательной комиссии Новосибирской области. Телефон "горячей линии": 8-800-707-62-90 (работает до 14 сентября).

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Захарова назвала "грязной возней" заявление о сносе памятника Коневу
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
СК начал проверку информации о сбросе отходов в тундру в районе Талнаха
"Рой" российских истребителей Су-35 отработал информационное взаимодействие
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан