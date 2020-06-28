Жители региона голосуют за присвоение Новосибирску почетного звания

В Новосибирской области идет сбор подписей за присвоение Новосибирску почетного звания РФ "Город трудовой доблести". Он проходит вместе с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

По данным министерства региональной политики, жители области активно участвуют в сборе подписей, в числе проголосовавших - известные деятели медицины, культуры и спорта. Так, на 28 июня инициативу поддержали около 200 тысяч жителей региона.

Ранее губернатор Андрей Травников высказался по этому вопросу, отметив, что Новосибирск был в числе первых городов, которым предложено вручить это почетное звание.

- Это абсолютно правильно, честно и справедливо. Все мы помним, сколько новосибирские предприятия, жители города и всей Новосибирской области сделали для Великой Победы, - сказал глава региона.

Главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский рассказал, что каждый третий самолет и каждый второй снаряд был выпущен в Новосибирске в годы Великой Отечественной войны.

- Можно много говорить о тех достижениях, которые были сделаны нашими земляками - это и военные госпитали, благодаря которым стало возможным вернуть в строй многих солдат и офицеров. В Новосибирске было больше 1000 различных видов госпиталей. Оценка труда наших земляков в те тяжелые годы очень важна, и, я считаю, мы должны добиться этого высокого звания, - сказал Иванинский.

Вместе с этим главный врач онкодиспансера напомнил, что целесообразность проведения голосования и перенос его сроков в связи с эпидемиологической ситуацией широко обсуждались в обществе.

- Конституция - это живой инструмент, который подстраивается под ситуацию в мире, и на ту роль, которую Россия сейчас занимает. Те изменения, которые пришли в общество, отражены в поправках и, безусловно, важно их поддержать, - отметил Олег Иванинский.

Известный скрипач и общественный деятель, уроженец Новосибирска Михаил Симонян рассказал, что голосование проходит в очень комфортном и безопасном режиме. Он отметил, что особенно значимыми считает поправки, касающиеся объявления российской культуры наследием государства, а также поправки в социальной сфере.

Депутат Госдумы РФ, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, в свою очередь, подчеркнул, что поправки характеризуют сильное государство.

- Мы принимаем на себя долгожданное, но правильное определение. Я говорю сейчас о более четко выраженном суверенитете, о нерушимости границ, о том, что наши законы, если это касается наших интересов, доминируют над законами иными, которые нас могут уязвить, - сказал депутат.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в регионе открыты 2012 избирательных участков. Они будут работать по 30 июня, а также непосредственно в день общероссийского голосования - 1 июля - с 8.00 до 20.00 часов.

По данным областного избиркома, за первые два дня в общероссийском голосовании приняли участие 262 855 избирателей.

Голосование проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций.

Справка "РГ"

Для граждан работает информационно-справочный центр Избирательной комиссии Новосибирской области. Телефон "горячей линии": 8-800-707-62-90 (работает до 14 сентября).