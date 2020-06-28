Неизвестные обстреляли автомобиль в Ингушетии

Правоохранительные органы Ингушетии ищут неизвестных, которые обстреляли автомобиль в селении Сурхахи Назрановского района и ранили двух человек.

Как сообщают РИА Новости, пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализировали, на месте ЧП оперативно-следственная группа выясняет все обстоятельства случившегося.

По информации агентства, за сутки до инцидента был обстрелян автомобиль на границе Ингушетии и Северной Осетии, в результате один человек погиб и четверо ранены. Конфликт произошел на бытовой почве, все участники перестрелки задержаны, возбуждено уголовное дело.