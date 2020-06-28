В КБР скончался еще один пациент с коронавирусом

В Кабардино-Балкарии за минувшие сутки умер один пациент с коронавирусом - женщина 1957 года рождения из города Баксан. Об этом сообщает пресс-служба минздрава КБР.

По состоянию на 28 июня, всего в республике умерли 54 человека, выздоровел 3241 пациент (за сутки - 145). Проведено 86 328 тестирований (1422), выявлено 4905 случаев заражения COVID-19 (54). От пневмонии умерли 48 человек (за аналогичный период прошлого года количество летальных случаев составило 37), вылечились 3676 пациентов.

Сейчас в госпиталях КБР находятся 1337 человек, из них в реанимациях - 61, на амбулаторном лечении - 1640 пациентов, а дома под медицинским наблюдением - 1348 человек (за сутки - 63).

По данным министерства здравоохранения Республика Северная Осетия - Алания на сегодня, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у десяти человек. В стационарах находятся 324 человека, из которых 38 - в реанимации. Всего COVID-19 подтвердился у 3984 человек (за сутки - 24), из них 3485 выздоровели, 67 скончались. Под медицинским наблюдением на домашней изоляции находятся 423 человека.

Как сообщили в оперативном штабе Кубани, в регионе за последние сутки выявили 59 новых случаев заболевания коронавирусом (38 женщин и 21 мужчина) у пациентов в возрасте от полутора до 85 лет. Больше всего - в Краснодаре - 18 человек, в том числе пятилетний ребенок.

- Общее число заболевших на сегодняшний день - 5860 человек, из них 420 детей, - сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края. - Выздоровели 4618 пациентов, в том числе 54 за последние сутки. 74 человека умерли.

Всего в медицинские организации региона с подозрением на коронавирус обратились 14 709 человек, из которых 1278 детей. 2040 пациентов продолжают стационарное лечение, из них 156 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 5115 человек, включая 477 детей.

По информации пресс-службы местного минздрава, в Адыгее коронавирус подтвердился у 1847 человек, из них на лечении - 544 (за сутки - 52). Всего выздоровел 1291 пациент (за сутки - 52), 12 человек скончались.

На Ставрополье за сутки провели более пяти тысяч исследований на коронавирус, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края. Всего коронавирус подтвердился у 4973 человек, из них 431 - дети. Вылечились 2813 пациентов, 97 умерли. Под медицинским наблюдением находятся 5144 человека, в стационаре - 51. С медицинского наблюдения сняты 34 578 человек.