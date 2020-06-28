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28.06.2020 11:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербуржцы поделились фотографиями с "Алых парусов"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Жители спальных районов Петербурга впервые в истории смогли наблюдать праздник "Алые паруса" из своих окон. Самыми лучшими снимками и видеороликами горожане поделились в социальных сетях.

Фото: Сергей Николаев
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников "Алые паруса" традиционно проводился в центре Северной столицы. Бриг торжественно проходил мимо Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова. Здесь же был салют.

За проходом брига в прошлые годы следили десятки тысяч выпускников, также в город приезжали сотни тысяч туристов. В этом году все было по-другому.

Праздник проходил онлайн, а корабль под алыми парусами курсировал по Финскому заливу.

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ФЕЙЕРВЕРК ИЗ ОКНА⠀ ⠀ ⁣11 лет назад я в первый раз попала на Алые Паруса в качестве выпускника школы)⠀ И за 11 лет я точно могу сказать, что праздник с каждым годом становился лучше, красочнее и масштабнее🎇⠀ ⠀ В этом году сложилась трудная ситуация и салют был под вопросом...но)!⠀ Он все таки был👏🏻⠀ ⠀ По счастливой случайности, водно-пиротехническая часть торжества состоялась не в акватории Невы, а в Финском заливе, а сам праздник в первый раз прошёл в формате онлайн!⠀ ⠀ Берега залива были закрыты для посещения и я наблюдала за происходящим из окна😌⠀

Публикация от @ tania._.eva

Для жителей Приморского района Петербурга смена площадки для проведения праздника стала неожиданным подарком. Многие увидели салют и проход брига прямо из своих окон.

Многие горожане вышли на берега Финского залива, чтобы вживую увидеть бриг.

Некоторые наблюдали за финалом праздника из автомобилей.

"Алые паруса" славятся своим салютом. Фейерверк виден был даже из Озерков.

Сейчас в Петербурге белые ночи. Сумерки над городом сгущаются буквально на пару часов. Самые стойкие смогли сфотографировать бриг "Россия" на рассвете. В городе бриг пробудет еще несколько дней, а затем уйдет к месту стоянки, чтобы через год снова войти в Петербург и проводить выпускников во взрослую жизнь.

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