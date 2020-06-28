Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами. Впервые корабль - символ исполнения мечты - вошел в Неву со стороны Финского залива и Западного скоростного диаметра, который на несколько часов стал грандиозной сценой торжества. Специально для организации праздника движение по ЗСД было перекрыто с вечера субботы, 27 июня, до часа ночи воскресенья, 28 июня.

Фото: Сергей Николаев

Формат трансляции позволил организаторам церемонии поместить на борт брига, сыгравшего нынешней ночью роль корабля "Секрет", капитана Грея и показать его встречу с Ассоль. Она состоялась под песню из мультфильма "По следам Бременских музыкантов" "Ночь пройдет, наступит утро ясное..." Девизом праздника выпускников-20202 стали слова "Сказка начинается".

Фото: Сергей Николаев

Авторы концепции праздника также включили в сценарий несколько сцен с участием Александра Грина - в этом году исполняется 140 лет со дня рождения писателя.

Фото: Сергей Николаев

Отметим, что в этом году бриг "Россия" исполняет главную роль на празднике "Алые паруса" второй год подряд. До этого несколько лет подряд к участию приглашали шведский корабль "Тре кронур" ("Три короны").