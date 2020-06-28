Свыше 1,1 миллиона петербуржцев приняли участие в голосовании

В голосовании по внесению изменений в Конституцию России проголосовали свыше 1,1 миллиона петербуржцев. Это следует из данных по явке избирателей, обнародованных Центральной избирательной комиссии России.

Всего в Петербурге зарегистрировано порядка 3,8 миллиона избирателей.

Высокая явка зарегистрирована и в других регионах Северо-Запада. В Псковской области проголосовали свыше 130 тысяч человек из 528 тысяч избирателей. В Новгородской области на избирательные участки пришло порядка 83 тысяч человек, при этом в регионе зарегистрировано свыше 490 тысяч совершеннолетних граждан, которые могут голосовать на выборах.

Из 1,3 миллионов избирателей Ленинградской области в голосовании уже приняли участие свыше 356 тысяч человек. В Ненецком автономном округе из 33 тысяч избирателей уже проголосовали более шести тысяч человек.

Напомним, голосование продлится до 1 июля включительно.