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28.06.2020 18:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Фасады просят красоты

От жителей питерских хрущевок потребовали убрать остекление с балконов
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург) , Вера Черенева
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
В Санкт-Петербурге управляющие компании стали требовать от владельцев квартир в хрущевках демонтировать остекление на балконах. Горожанам рассылают уведомления, что если они не снесут конструкции в течение десяти дней, то их ждут суды.

В Северной столице насчитывается около десяти тысяч хрущевок, к такому типу относится каждый третий жилой дом города, а проживают в них более полумиллиона человек. Причем в каждом таком доме остекление имеется примерно на половине балконов. Сколько точно? Никто не считал.

Внешний вид хрущевок часто подвергался критике, ведь каждый стеклит кто во что горазд. За все годы, пока в Петербурге, как и по всей стране, сотни тысяч граждан стеклили балконы, не было ни одной инициативы, чтобы как-то этот процесс упорядочить. И вот сейчас от граждан требуют, чтобы они остекление снесли. Почему?

Названа вероятная причина обрушения балконов с дома в центре Петербурга

Жилкомсервисы ссылаются на то, что оно - незаконное. Дело в том, что в проектах хрущевок никакого остекления на балконах не предусматривалось. Также с 1959 года в Городе на Неве действует требование согласовывать внешний вид фасада (подобные нормативы приняты во многих городах страны). Кроме того, с 2005 года балконы перестали считаться частной собственностью, они входят в состав общедомового имущества, как, например, лестница или лифт.

Главная претензия представителей жилкомсервисов заключается в том, что жильцы, на их взгляд, установив остекление на балконах, посягнули на общедомовое имущество и испортили внешний вид фасадов.

- Да мы просто наводим порядок - осуществляем плановую работу по приведению фасадов домов в надлежащее состояние, - сообщил "РГ" Виктор Дремайлов, главный инженер жилкомсервиса №1 Московского района Петербурга.

Но есть проблема. Застеклено сотни тысяч балконов по всему Петербургу. Да и в хрущевках, что греха таить, живут люди небогатые - пенсионеры, инвалиды и молодые семьи, взявшие такую квартиру в ипотеку. Со сносом остекления они лишатся того минимального комфорта, который получили, поставив самовольную конструкцию.

Жилкомсервисы ссылаются на то, что остекление балконов незаконное

В комитете по градостроительству и архитектуре, а также в жилищном комитете и в городской жилищной инспекции о массовой рассылке уведомлений жилкомсервисами узнали от корреспондента "РГ". В ведомствах в один голос заявили: лишать петербуржцев балконов никто не собирается. Но жилкомсервисы продолжают рассылать уведомления. А жильцы хрущевок с ужасом ждут повесток в суд.

Самовольное остекление, кстати, актуално для всех городов страны. Есть и хорошие примеры решения проблемы. Так, в Уфе хрущевки застекляли в одном стиле за счет средств фонда капремонта. В Петербурге идея придать хрущевкам какое-то единообразие также обсуждалась. Однако решения пока так и не приняли.

Мнение эксперта

Федор Куприянов, адвокат:

Балконы - не часть квартиры, и потому - не собственность владельца квартиры. Это элементы фасада - общая собственность многоквартирного дома. "Выгораживание" этой площади в свою личную пользу без решения общего собрания собственников и процедуры присоединения недопустимо. Так же, как запрещено присоединение в личное пользование лифтового холла. Остекление, как любая инженерная конструкция дома, требует правильной эксплуатации. Но как ее эксплуатировать, если под нее нет чертежа, а из чего она сделана - неизвестно? Однако недопустимо и придавать обратную силу сегодняшним штрафам и признавать наличие в квартирах старинных конструкций длящимся правонарушением владельцев, тем более с учетом наличия столь же древних "разъяснений" о допустимости подобной самовольности и противоречивой судебной практики.

Подготовила Наталья Козлова

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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