Власти Коми продлят режим ограничений в республике

Власти Республики Коми объявили о продлении режима ограничений из-за коронавируса до 14 июля. При этом в регионе в ближайшее время введут и ряд послаблений. Решение принято по итогам оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19.

"При условии соблюдения строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм к работе вернутся предприятия общественного питания. Планируется открыть трудовые лагеря для школьников, а также возобновить профессиональное переобучение безработных", - со ссылкой на врио главы республики пишет РИА Новости.

В ближайшее время будет принято решение о проведении профилактических осмотров детей в медучреждениях, открытии стоматологических кабинетов и оказании плановой помощи в амбулаторных условиях.