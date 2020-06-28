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28.06.2020 16:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В трех районах Волгоградской области объявили угрозу ЧС из-за саранчи

Текст: Наталья Коротченко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россельхозцентр объявил угрозу ЧС в связи с распространением саранчи в трех районах Волгоградской области: Ленинском, Среднеахтубинском и Быковском, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты обследовали 324 тысячи га площади, обнаружив на 43,7 тысяч га концентрацию личинок вредителей - в среднем 69 штук на один квадратный метр. Максимальное скопление саранчовых выявили на участке в 100 га - 300 штук на квадратный метр.

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Для сравнения в соседней Астраханской области саранчовые обнаружились на 15,25 тыс. га площади - в среднем две личинки на один квадратный метр. Максимальная численность составила 100 штук на участке в 120 га.

Для обработки полей от саранчи в Волгоградской области привлекли 43 единицы техники, в том числе три авиаборта. К настоящему времени обработано свыше 70 процентов зараженных вредителем площадей.

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