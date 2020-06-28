Кроме обязательного пакета документов, отдыхающие должны будут предъявить "справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией, не позднее, чем за три дня до отъезда".

Напомним, что ранее согласно распоряжению Роспотребнадзора при заселении в санатории обязательно требовались справки об отрицательном тесте на коронавирус. В связи с этим гости санаториев юга России стали массово отказываться от отдыха в санаториях из-за бюрократических моментов и лишних трат.

Проблемы со справками начались уже с 1 июня, когда начали открываться санатории с медлицензией. По словам заместителя директора санатория "Светлана" в Сочи Жирайра Петросяна, жители некоторых регионов просто не успевали оформить необходимые в связи с новыми условиями справки в положенный срок - не позднее двух дней.

- Конечно, плюс, что дорога не входила в этот период, но тем не менее что делать, если результатов приходилось ждать по пять дней, а отсчет идет с момента сдачи анализов, а не при получении, - объяснил он.

А с 21 июня, когда власти региона разрешили открыть все остальные объекты, где такая справка изначально не требовалась, собственники санаториев и отелей по сути оказались по разные стороны баррикад.

- Это нарушение конкуренции, заведомо неравные условия для средств размещения в санаториях и гостиницах должно быть устранено, - ранее отметила руководитель рабочей группы по поддержке санаторно-курортной отрасли, депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Конечно, это отражалось и на отдыхающих. Например, чтобы успеть к сроку, им приходилось получать справки в частных клиниках, и на семью приходилось отдавать более десяти тысяч рублей. Из-за дополнительных трат к стоимости путевки и билетам на дорогу не все были готовы раскошелиться.

Тем не менее, как считает директор сочинского санатория "Знание" Дмитрий Богданов, проблема до сих пор остается.

- Например, вы прописаны в одном городе, а работаете вахтой в другом, и еще куча ситуаций из обычной жизни людей, - объяснил он.

По данным регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, в санаториях Кубани сейчас отдыхают 16,5 тысячи человек и их заполняемость небольшая - 28 процентов.