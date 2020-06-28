На Кубани движущийся прицеп трактора устроил пожар в поле

В станице Казанской Кавказского района Кубани загоревшийся прицеп устроил пожар на прилегающей открытой территории площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

В Сети появились видеокадры, на которых видно, как пылающий прицеп трактора, перевозивший сено, на ходу поджег пшеничное поле.

Инцидент произошел накануне. Сообщение о пожаре поступило в 12.59, а в 13.56 возгорание ликвидировали. Всего задействовали 17 человек личного состава и семь единиц техники.

Как ранее писала "РГ", сегодня рядом с хутором Ханьков Славянского района Кубани спасателям удалось устранить утечку газа, произошедшую накануне из-за разгерметизации запорного вентиля на колонной головке и фонтанной арматуры газовой скважины. К счастью, пожар не случился.