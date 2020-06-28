На Кубани устранили масштабную утечку газа в скважине

Сегодня в 9.40 спасатели устранили утечку газа в скважине в Славянском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Накануне в 23.20 произошла разгерметизация запорного вентиля на колонной головке и фонтанной арматуры газовой скважины. К счастью, пожар не случился.

Спасатели проводили работы по глушению скважины водяным столбом и глиняной смесью для снижения давления. Кстати, пожарный водоем объемом 800 кубических метров расположен в 150 метрах от места происшествия, а ближайший населенный пункт - хутор Ханьков - находится в километре.

По решению главы Анастасиевского сельского поселения, к которому относится этот населенный пункт, из-за возможной угрозы пришлось отселить двух человек.

К ликвидации аварии привлекли 85 человек и 20 единиц техники. Угрозы ЧС нет. Производится установка запорной арматуры.