В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом

В столице Кубани скончалась пациентка с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на региональный оперативный штаб.

"Это 74-й летальный случай, зафиксированный в регионе, - говорится в сообщении. - 69-летняя жительница краевого центра была госпитализирована в специализированную клиническую инфекционную больницу с диагнозом коронавирусная инфекция, гипертоническая болезнь, стенокардия. Женщина также страдала хронической ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом. В течение трех дней пациентка находилась на аппарате ИВЛ. Спасти ее не удалось".

Напомним, за последние сутки на Кубани выявили 59 новых случаев заболевания коронавирусом.

В Краснодаре за минувшие сутки выявили 18 заболевших, в том числе пятилетнего ребенка. В Апшеронском районе - девять заразившихся, в Кавказском - шесть, среди них 10-летний ребенок. В Белореченском районе и Сочи - по пять случаев, где в том числе заболели дети полутора и девяти лет.