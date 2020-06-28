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28.06.2020 13:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Сочи на лайнере "Князь Владимир" впервые прошло голосование

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На борту "Князя Владимира" впервые открыли избирательный участок, где прошло голосование экипажа по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает пресс-служба компании "Черноморские круизы".

"99 процентов членов экипажа лайнера не местные, - рассказал гендиректор компании Виктор Глуховщенко. - Практически все наши работники изъявили желание проголосовать. И чтобы не отрывать экипаж от производства, мы организовали на борту работу участковой избирательной комиссии. Горизбирком Сочи пошел нам на встречу.

Фото: Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края
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Сотрудницы избирательной комиссии в масках и перчатках проверили документы, сверили данные паспортов, сделали отметки в списках и выдали бюллетени. Здесь же, в зоне ресепшн теплохода, установлена кабинка для голосования и урна.

- Конституция меняется не каждый день, - отметил исполняющий обязанности капитана судна Денис Павлюк. - Это очень важный вопрос, поэтому подходим к нему серьезно. Когда мы узнали, что голосование будет проходить на лайнере, были приятно удивлены - в родном коллективе чувствуешь единение, ответственность за будущее нашей России".

Всего в Сочи в первый день голосования открылись 246 избирательных участков.

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